Pedido de coimas a las pesqueras: Gustavo Pulti alertó que hay “condescendencia” del Gobierno nacional El diputado y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Puertos y Pesca de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, habló con radio LU12 AM680 de Río Gallegos luego de denunciar en la Justicia argentina que se investigue si hubo pedido de coimas a empresarios para obtener cuotas de merluza en el Consejo Federal Pesquero.

El diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Mar del Plata por un presunto pedido de coimas de 15 millones de dólares a empresas pesqueras, a cambio de la renovación de cuotas de captura de merluza. La grave acusación involucra a emisarios o funcionarios nacionales y pone en el centro de la escena la transparencia en la gestión de los recursos marítimos argentinos.

Según denunció Pulti, empresas pesqueras, como Iberconsa, habrían sido abordadas con la solicitud de un millonario pago para asegurar la renovación de sus cuotas. Esta información fue revelada por medios periodísticos con una gran cantidad detalles y por ello el legislador y exintendente de Mar del Plata realizó pedidos de información pública al Consejo Federal Pesquero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y a la Cancillería, a cargo de Diana Mondino.

Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional decidió acudir a la Justicia. “Cuando un gobierno es acusado de que sus funcionarios piden coimas por 15 millones de dólares, tiene tres opciones: refutar las acusaciones, investigar a los funcionarios, o quedarse callado y encubrir la corrupción”, afirmó Pulti en diálogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

Mientras tanto, se espera que el fiscal de Mar del Plata, Santiago Eyherabide, pida la información a la Embajada de Estados Unidos para confirmar si Iberconsa realizó una presentación formal.

La merluza hubbsi es uno de los recursos que genera mayor actividad en Santa Cruz.

“El gobierno nacional podría haber dicho que lo que están diciendo todos estos medios son mentiras pero no lo dijo. Podría haber dicho que duda si son mentiras o es cierto, y abre una investigación; tampoco lo hizo. Entonces, hay una actitud un poco condescendiente con la situación que nosotros no podemos admitir”, insistió el legislador marplatense, que indicó que si bien aún corren los plazos ningún de los pedidos de informes tuvieron respuesta.

“Este gobierno, que se jacta de muchas cosas sin ningún logro, no responde ante una acusación tan grave de corrupción. No investigan ni abren sumarios. Parecen confiar que con el escombro noticioso que se producen todos los días quede sepultada esta noticia. Por eso decidimos acudir a la justicia penal. Esperamos que la justicia actúe en los términos que la ciudadanía espera. No vamos a tener un país desarrollado si no ponemos fin a estas prácticas corruptas”, expresó.

El legislador también expresó su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos pesqueros y alertó sobre los problemas de soberanía que enfrenta el país en el Atlántico Sur.

“Esto nos involucra a todos los argentinos. Incluso a las provincias sin mar, como Jujuy, porque se trata de la asignación de recursos públicos. Pero, de manera directa, afecta a las empresas pesqueras de nuestras provincias, que dan trabajo a nuestros vecinos. En el mar están ocurriendo muchas cosas que no están a la vista. Hay problemas similares con la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Se trata de una serie de hechos que atentan contra la soberanía, la ética y la transparencia. Si se comprueba, sería un acto de corrupción. Este año, por ejemplo, hemos visto varios incidentes en relación con las Malvinas”, expresó el diputado.

“Este año ya hemos tenido cinco hechos que atentan contra la soberanía en las Malvinas y el Atlántico Sur. Primero, el ex primer ministro británico, David Cameron, visitó las islas y declaró que las Malvinas pertenecen a la “familia británica”, lo que es un desafío directo a las resoluciones de la ONU de 1965. En segundo lugar, la comisionada británica Alison Blake impuso una restricción sobre 166.000 km² de aguas en las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Luego, se anunció la construcción de un puerto en Malvinas, que llaman “portal de la Antártida”, con claras implicaciones geopolíticas. También se ha iniciado la exploración para 23 pozos petroleros en el norte de las Malvinas, y, por último, el 18 de junio, la canciller argentina firmó un acuerdo que cede parte de nuestra soberanía marítima a un grupo de países y ONGs liderados por el Reino Unido”.

Sobre este último acuerdo que firmó Diana Mondino en junio de este año, Pulti advirtió que debe pasar por el Congreso de la Nación. “Si los diputados y senadores no lo rechazan, estarían avalando un retroceso en nuestra soberanía. Espero que se pongan la camiseta argentina, porque hay algunos que han procedido de una manera bastante extraña en los últimos tiempos cambiando su voto, entrando en negociaciones turbias”.