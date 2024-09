Esperan la respuesta de la embajada de Estados Unidos por el escándalo con las pesqueras: ¿Iberconsa hizo la denuncia por coimas? La tormenta que levantó la empresa, propiedad del fondo norteamericano Platinum Equity, llegó a la Justicia argentina a través de la denuncia del diputado de Mar del Plata Gustavo Pulti. No se confirmó que la pesquera haya ido a la Justicia, pero trascendió que recurrió a la Embajada, a cargo de Marc Stanley en Argentina.

La denuncia judicial que el diputado y exintendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, realizó en la Justicia Federal para que se investigue si hubo pedido de coimas a las empresas pesqueras para salir beneficiadas en el reparto de la cuota de pesca de merluza obligará a la Embajada de Estados Unidos a que deba ratificar o desmentir que Iberconsa haya realizado comunicado sobre un pedido de 15.000.000 de dólares estadounidenses por parte de emisarios del Gobierno Nacional.

Por ahora, es un secreto a voces que Iberconsa -compañía con intereses en Puerto Deseado– denunció ante la Embajada de Estados Unidos el pedido de pagos de coimas por USD 15 millones para renovar por los próximos 15 años el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que vence el 31 de diciembre próximo. Pero en la Justicia no hay nada que pueda incriminar a nadie por eso es clave la intervención de la Embajada de Estados Unidos, que en Argentina está a cargo de Marx Stanley.

¿Por qué Iberconsa denunció en la Embajada de Estados Unidos?

Iberconsa es la principal tenedora del CITC de la merluza, con más del 14% de la cuota, al borde del máximo del 15% de concentración que permite el régimen. En 2019, el fondo norteamericano Platinum Equity adquirió la mayoría de Iberconsa. Platinum Equity es conocido por la compra de empresas que enfrentan situaciones financieras complejas. Además, es la propietaria de Pesquera Santa Cruz, con asiento en Puerto Deseado.

Platinum Equity es alcanzada por la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) de Estados Unidos, una normativa destinada para prevenir el soborno y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Si las empresas de capitales norteamericanos no la cumplen pueden imponérsele multas multimillonarias, bloqueo de activos, restricción de negocios con determinados países o incluso la privación de la libertad para los representantes de las firmas que acepten o paguen sobornos.

La denuncia en la Justicia argentina llegó después de que se ventilara que Iberconsa recurrió a la Embajada y puso el foco en el supuesto hecho de corrupción por parte de agentes del Gobierno nacional con consecuencias en los recursos naturales estratégicos nacionales como es el alimento del mar.

En su presentación a la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, el diputado Gustavo Pulti puntualmente pidió que libren oficios a la Embajada de los Estados Unidos para que informe sobre la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity.

Gustavo Pulti, diputado y exintendente de Mar del Plata realizó al denuncia penal por el supuesto pedido de coimas a pesqueras por la cuota de merluza.

También solicitó que el fiscal le pida a Cancillería Argentina que informe cuáles han sido las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura cuyo vencimiento opera el 31-12-2024; qué funcionarios han sido designados para intervenir y llevar adelante el proceso de renovación de las CITC en curso, si han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa; cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción, y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente.

Asimismo, incluyó las notas periodísticas en donde se ventiló el escándalo, y las constancias de pedido de acceso a la información pública que efectuó a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, el Consejo Federal Pesquero y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

Gustavo Pulti conoce el sector pesquero porque fue intendente de Mar del Plata y actualmente es presidente de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. “Si yo no pidiera que la Fiscalía investigue, estaría cometiendo un delito. Es el deber de la justicia reunir las pruebas necesarias para confirmar o desmentir la existencia de corrupción. Aquí se mencionan cifras muy específicas, como los 15 millones de dólares. No es un número arbitrario. Incluso se habla de cuánto se pediría por cada tonelada de merluza. No podemos ignorar algo tan preciso”, dijo el legislador bonaerense a radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

Y si bien el ámbito de la pesca esta denuncia no sorprendió, luego de la revelación periodística, la denuncia cayó como una bomba en el Consejo Federal Pesquero.

“Hay una actitud condescendiente del Gobierno nacional frente a las acusaciones de coimas” Gustavo Pulti, diputado provincial y exintendente de Mar del Plata

“Es algo muy simple: cuando un gobierno es acusado de que sus funcionarios piden coimas por 15 millones de dólares, tiene tres opciones: refutar las acusaciones, investigar a los funcionarios, o quedarse callado y encubrir la corrupción”, indicó Pulti.

“El gobierno nacional podría haber dicho que lo que están diciendo todos estos medios son mentiras pero no lo dijo. Podría haber dicho que duda si son mentiras o es cierto, y abre una investigación; tampoco lo hizo. Entonces, hay una actitud un poco condescendiente con la situación que nosotros no podemos admitir”, insistió el legislador marplatense, que indicó que ningún de los pedidos de informes tuvieron respuesta.

“Este gobierno, que se jacta de muchas cosas sin ningún logro, no responde ante una acusación tan grave de corrupción. No investigan ni abren sumarios. Parecen confiar que con el escombro noticioso que se producen todos los días quede sepultada esta noticia. Por eso decidimos acudir a la justicia penal. Esperamos que la justicia actúe en los términos que la ciudadanía espera. No vamos a tener un país desarrollado si no ponemos fin a estas prácticas corruptas”, expresó.

Cuotas de pesca de merluza

Las siete compañías que habrían recibido el pedido de esas “contribuciones” integran la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina, un sector concentrado de la pesca nacional, dominante en la cuota de merluza hubbsi, polaca y la totalidad de la merluza de cola. Además, encabezan las exportaciones argentinas. En 2023, las ventas del recurso fueron de 1.776 millones de dólares.

Ante la gravedad del asunto, el CFP frenó la renovación de la merluza hubbsi, la de mayor volumen, y avanzó con la cuota de la merluza negra y polaca. La merluza hubbsi quedó pendiente y será debatida en el encuentro del miércoles 18 de septiembre próximo.

En el sector pesquero admiten que la discusión por las cuotas de este recurso siempre fueron las más complicadas, pero que ahora existe un clima de tensión inédito a partir del escándalo.

En marzo de este año, renunció Pablo Ferrara Raisberg como representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero tras ser acusado de presionar al Director de Pesca para favorecer a un buque pesquero perteneciente al empresario chino Liu Zhijiang en la cuota de merluza negra.

Mientras el mar sigue revuelto, diferentes sectores se preguntan por qué Iberconsa aún no fue a la Justicia argentina a denunciar lo sucedido y sólo elevó el informe a la Embajada de Estados Unidos. En este escándalo únicamente avanzó de manera formal el diputado bonaerense Pulti.

