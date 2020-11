Pedirán un 40% de aumento para las empleadas domésticas

Las empleadas domésticas de Argentina recibieron el último aumento de sueldo casi al mismo tiempo en que se vieron obligadas a dejar de trabajar por la pandemia por coronavirus, al igual que la mayoría de los trabajadores del país. Solo las niñeras y cuidadoras de personas mayores fueron consideradas esenciales.

Esa vez recibieron un incremento del 10% en dos tramos y con ello el mínimo, por 48 horas de trabajo, trepó a los 17.785 pesos para el personal con retiro y 19.777 pesos sin retiro.

Desde el 21 de abril recibieron en cuatro oportunidades, como suma no remunerativa y como un seguro social, los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que paga el Estado por decisión del presidente Alberto Fernández apenas anunció el comienzo de la cuarentena en el país.

Desde entonces el sueldo quedó congelado y en la mayor parte del país las empleadas domésticas quedaron actualmente con un sueldo por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Salvo en la Patagonia donde llegaron a cobrar 22.231 pesos gracias al 25% de Zona Desfavorable.

Desde los gremios que representan a este atomizado sector vienen pidiendo al Gobierno que convoque a paritarias desde hace varias semanas y de forma insistente. El 12 de noviembre el Ministerio de Trabajo de Nación convocó a una reunión para el miércoles 25 de noviembre.

Ese día uno de los gremios convocados adelantó que en esa mesa pedirán un 40% de aumento salarial, un 10% por Zona Desfavorable, lo que para todo el sur de país el incremento alcanzaría el 50%. Además pedirán al Gobierno nacional que otorgue un plus para todo el sector o al menos para los trabajadores a cargo del cuidado de personas, que trabajaron durante toda la cuarentena.

UPACP en Santa Cruz tiene alrededor de 700 afiliadas

"No tenemos precisión de lo que se pueda conseguir pero vamos a pedir que se respete la inflación de este año porque no ha habido aumento de las trabajadoras, con algún plus incluso porque lo que se pacte va a llegar a marzo 2021", anticipó el representante de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) Carlos Brassesco en exclusiva a La Opinión Austral.

Además pedirán que el aumento sea a partir de diciembre para que impacte en el aguinaldo, dijo Brassesco. "Tenemos expectativas porque pujamos bastante para conseguirla pero no tenemos precisión de lo que se pueda conseguir", agregó.

Por otro lado señaló que a nivel nacional "no ha habido gran cantidad de casos de contagios" desde que quedaron habilitadas para trabajar en las distintas jurisdicciones.

El 95% de las afiliadas son mujeres

En Santa Cruz tampoco hubo grandes inconvenientes desde que se decretó la cuarentena y el 22 de mayo el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia aprobó el protocolo y pudieron retomar las tareas.

Así lo aseguró a La Opinión Austral Rosa Barrios, la titular del gremio en la provincia, que a pesar de todo reconoció que "hubo alguna que otra baja" en el último tiempo.

"Hemos tenido casos de COVID y produjo que esas personas no pudieron seguir trabajando porque han quedado con secuelas y por cuestiones de salud han decido no seguir trabajando. Supongo que es en acuerdo con el empleador, pero nosotros no podemos saberlo porque no nos dicen", explicó Rosa Barrios a La Opinión Austral.

Para ella los empleadores de las casas particulares en esta región “se comportaron mucho mejor que a nivel nacional donde las despidieron o les cambiaban la categoría para que vayan a trabajar”, aseguró Barrios.

“De hecho tuvimos solo dos o tres denuncias de casos de dos chicas a quienes le quisieron pagar la mitad del sueldo porque ya cobraban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el resto cobró normal su sueldo a pesar de no estar trabajando durante la cuarentena estricta”, contó la titular del gremio de empleados de casas particulares. En estos casos solo bastó un llamado por parte de la seccional del gremio y la situación se resolvió sin mayor problema.

"Nosotros estamos ayudando con bolsas de alimentos y algunos elementos de higiene y cualquier problema o consultan que puedan tener estamos atendiendo en la oficina de Pasteur 591 esquina Corrientes de 11 a 14 horas o al fijo 420085", finalizó