Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mauro Zamboni directivo de una de las mayores empresas pesqueras gallegas de Argentina -Argenova- es un profesional que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. En declaraciones a La Voz de Galicia (España) aseguró que “la de ahora es la peor crisis del langostino en Argentina en 40 años“.

Se suma otra voz a reflejar la preocupante actualidad. Recientemente, La Opinión Austral entrevistó al presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl “Tato” Cereseto y explicó el complejo escenario del sector ante un gobierno de Javier Milei que no trabaja para dar respuestas a esta actividad productiva que genera empleo genuino y aporta dólares a la economía nacional.

“La situación actual es muy delicada. Además, lo del langostino en Argentina no se entiende, porque se trata de un producto prémium que, a diferencia del resto del mundo donde es mayormente de criadero, es 100 % proteína natural y salvaje, pero no se sabe vender. Esta es la peor crisis en 40 años, cuando no se extraían 250.000 toneladas, como ahora, sino 20.000″, aseguró.

Observó que “no todas las empresas tienen la misma espalda para soportar un conflicto de larga duración, puede suceder que por primera vez en la historia, directamente no salgan a pescar. El antecedente más inmediato de un conflicto parecido que hay es el del año 2020, en plena pandemia”.

Mauro Zamboni directivo de Argenova. FOTO: PESCARE

Salarios

El matutino señaló que el SOMU dijo que no hay acuerdo con la patronal debido que no se hizo una presentació salarial en Trabajo. El especialista ratificó que el empresariado no elevó oferta y “se debe precisamente a las diferencias que hay entre las propias empresas del sector. Lo que debería hacerse es modificar el convenio colectivo de trabajo, que tiene ya 25 años y está completamente desactualizado”.

En esta línea, precisó que “en lo que respecta al langostino, todo indica que en unos años va a haber un reparto de cuotas entre empresas similar al que ya hay con la merluza común y otras especies de interés pesquero. Por otra parte, y de modo general, lo que se discute con el Gobierno, y lo que creo que finalmente va a suceder, es que se quiten las retenciones a las exportaciones como se ha hecho con el agro”.

“A pesar de estar abierta la pesquería desde hace un mes, la campaña del langostino en Argentina todavía no ha arrancado. Los barcos siguen amarrados a puerto por los altos costos de explotación y por un conflicto que enfrenta intereses empresariales y sindicales”, explicó el diario europeo.

“El incremento de tasas e impuestos es una parte central de la discusión actual. Las cámaras empresariales argentinas mantienen un pulso con el Gobierno debido a la carga que soportan y exigen una quita de retenciones a las exportaciones”, concluyó.