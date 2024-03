El abogado Darío Gastón Torres pidió la detención de Maximiliano Barbacio, el manager de L-Gante, por encubrimiento agravado en el secuestro a un empleado municipal en mayo de 2023. Se enmarcó dentro de la causa caratulada como “privación ilegal de la libertad agravada, amenazas y coacción agravada”, por la cual el cantante estuvo preso durante 100 días”.

Torres, alego que “Barbacia encubrió el hecho utilizando un chat encriptado para hacerle decir a una de las víctimas lo que debía decir”. En este sentido, el letrado lo acusó como “autor del delito de encubrimiento agravado por el delito precedente especialmente grave”.

Así lo informó la agencia “Noticias Argentinas (NA)”, que tuvo acceso a la presentación. Esta, dice: “La Srta Bustamente, hoy con relato confirmado, aportó probanzas de como el Sr. Maximiliano Barbacia, encubrió, criminalmente, el hecho en cuestión, utilizando un chat encriptado para hacerle decir lo que debía decir, ´tirando boluda”.

“Este despliegue criminal, no acusado aún, debe ser puesto bajo la óptica judicial, ello y en virtud de que el Art. 277 inc. 1 apartado “b” e inc. 3 apartado “A” del Código Penal de la Nación Argentina, dispone la figura del encubridor de un delito especialmente grave, circunstancia exteriorizada en la intención del Sr. Barbacia para con el hecho criminal investigado”, contiene el documento.

Detuvieron a un amigo de L-Gante

Por otro lado, el jueves 14 de marzo, Daniel Emanuel de Marco, amigo del cantante, fue detenido dado que, presuntamente, se confirmó “que estuvo junto al cantante cuando se llevaron a cabo los secuestros”.

En el reporte policial se precisó que, aquella madrugada del 27 de mayo de 2023, tras una discusión que protagonizaron amigos suyos en General Rodríguez, el músico, junto a De Marco, secuestró a Torres y a Rosa Catalina Passi.

“Primero, hay muchas versiones y, segundo, yo encaré con mi declaración. Así que declarado ya está, en mis palabras. No puedo hablar mucho del tema, porque cualquier cosa me puede llegar a modificar algo y la parte contraria está muy atenta a que yo me equivoque en algo”, le había contado L-Gante al periodista Julio Leiva en “Crossover”, al tiempo que volvió a ratificar su inocencia.

