Cuando comenzó Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi eran inseparables; luego, la médica abandonó la casa ya que no sobrevivió a una de las placas y, gracias al repechaje, volvió a ingresar, pero, tras su segunda oportunidad dentro del juego, la amistad entre ambas se fue debilitando y comenzaron a protagonizar muchas peleas. Con el pasar de los días, Catalina, nuevamente, salió de la competencia; la exparticipante, estando afuera, aseguró que “a pesar de que la quiere un montón a su compañera, no le volvería a dirigir la palabra”. Por otro lado, en la última gala de expulsión, Martín Ku y Furia terminaron quedando en un mano a mano y, finalmente, la jugadora más polémica de la edición recibió la mayor cantidad de votos negativos; por ende, tuvo que irse del reality; cabe destacar, que Gorostidi hizo campaña apoyando a “El Chino” y, después de que el conductor, Santiago del Moro, informó que “Scaglione ya no seguía en la competencia”, su fandom, denominado “Los Furiosos”, amenazaron a la pediatra, quien, durante el programa “A la Barbarrossa”, conducido por Georgina Barbarrosa, dio fuertes detalles acerca del tenso momento que vivió.

Una vez que Furia salió de la casa, “Los Furiosos” esperaron a los exhermanitos para insultarlos y tirarles piedras, pero, principalmente, se centraron en Catalina; incluso, en un video se puede escuchar a una persona expresar: “Cuando salga Cata rómpanle todo el auto”.

Tras todo el revuelo que se generó, Gorostidi dio detalles sobre la fea situación que le tocó vivir. “Me dijeron “salgamos del canal”; el primero, si no me equivoco, fue Mauro; después, Manzana; atrás, Alan; todos, con su camioneta. De la nada, nos empezaron a tirar piedras y a golpear los vidrios. Una locura total. Botellazos… de todo; gritos, amenazas de muerte…. ‘Los vamos a matar, cuídense hijos de pu…’, nos decían”, confesó, indignada.

En esta línea, continuó: “Yo, fui la última en salir con Paloma, Denisse y la novia de Axel, arriba de mi camioneta. Veo que el auto que está adelante mío iba lleno de fans de Furia y, de repente, se bajan y le empiezan a pegar a los cuatro vidrios; creo, que era el de Mauro. Se le amontonaron unas 50 personas; entonces, retrocedo mi camioneta y, ahí, choco el auto que tenía atrás”.

Luego de estos dichos, se refirió al debate de Furia. “Merecía un tape donde nos bardeaba a todos. Le mostraron solo tapes buenos. La quise un montón, pero me decepcionó como persona y no volvería a ser su amiga. Si me la encuentro, la voy a saludar, porque soy respetuosa; el saludo, no se le niega a nadie”, aseguró.

Para cerrar, manifestó: “Pensé que iba a salir e iba a pedir disculpas, pero no la vi disculpándose”.

¿Quiénes están nominados en Gran Hermano?

“Los bros”, el trío conformado por Bautista Mescia, Nicolás Grosman y Martín Ku, son los jugadores que, actualmente, se encuentran en placa.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa.

