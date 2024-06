El 2023, fue un subibaja de emociones para Wanda Nara; tras varios logros profesionales, recibió una dura noticia: le informaron que tiene leucemia. Luego de que el periodista Jorge Lanata reveló el diagnóstico sin su autorización, la empresaria, a través de su Instagram, confirmó sus dichos. Recientemente, Wanda estuvo de invitada en el programa de streaming “Olga” y dio fuertes detalles acerca del momento en el que se enteró acerca de su enfermedad.

La revelación de Wanda Nara sobre su leucemia

Wanda, habló sobre el viaje a Europa que iba a hacer y tuvo que cancelar a último momento por los análisis. “Lo que comenzaron siendo exámenes de rutina, se convirtieron en una batería de análisis minuciosos y detallados”, expresó.

Luego, reveló que “fue a la clínica a hacerse estudios de rutina y que, cinco horas después, la llamaron del laboratorio para informarle que debían hacerle más pruebas, porque las cosas no habían salido bien”. “Empecé a llorar y a gritar”, aseguró.

Ante esto, indicó: “Me fui a una clínica a repetir los estudios; me metieron en el tomógrafo y me dejan internada… ¿Qué tengo?’, pregunté, y nadie me decía nada. Creí que me quedaban 24 horas de vida”.

Tras estas declaraciones, comentó que “lo peor para ella fue enterarse de sus diagnóstico a través de los medios”. “Prendí la tele y, ahí, Lanata dijo que “tenía leucemia”, pero en la clínica no me decían nada. Si me daban a elegir, yo hubiese preferido no decirlo”, confesó.

Por otro lado, se refirió a sus hijos.“En casa, la pasamos todos horrible. Mis hijos, estaban preocupados. No sabían nada, pero les preguntaban en el colegio. Me levanté y les expliqué lo que pasaba”, reveló.

“Ahora, tengo que hacerme análisis para los controles”, dijo, sobre cómo continúa su vida desde el diagnóstico. Además, reveló que “en los primeros momentos, cuando todavía no sabían bien cuáles eran los pasos a seguir, se despertaba por la noche y encontraba a Mauro buscando en Internet curas”. “Era todo un delirio. Me quería llevar a las Islas Caimán, no sé a dónde. Yo decía ‘Ay! Dios! es mejor que me muera ya o no sé’. Era todo un drama. Ahora, me río, pero la pasamos horrible”, aseveró.

Wanda Nara compartió cómo es su tratamiento contra la leucemia

En sus redes, la modelo publicó una historia en la cual se podía leer “Fundaleu, centro de diagnóstico y atención ambulatoria”, la clínica en donde se realiza sus estudios.

También, en un video, comentó: “Bueno, tenemos que hacer todo esto hoy”; a lo que su médica, le responde: “Tranquila, ¿por qué tenés miedo? si es lo mismo que la otra vez”, mostrando unos tubos de ensayo.

Aunque Nara, acotó: “¡Tanto no era la otra vez!”. “Tranquila, no pasa nada”, cerró la profesional, nuevamente, para calmar los nervios.

Pese a las adversidades, Wanda continuó enfocándose en su carrera profesional e, incluso, se lanzó como solista.

