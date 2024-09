Presupuesto 2025: Francos y Caputo conversaron con gobernadores tras el pedido de que haya motosierra en las provincias En Casa Rosada, funcionarios nacionales explicaron los principales lineamientos del Presupuesto 2025 a mandatarios provinciales, con énfasis en el desarrollo regional.

Este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron una reunión virtual con gobernadores en la Casa Rosada para detallar los alcances del Presupuesto 2025 luego de que el presidente Javier Milei les pidiera ajustar el gasto público a 25 puntos del PBI, unos 60 mil millones de dólares.

El objetivo central del encuentro con los dos ministros del presidente fue discutir las políticas fiscales y de inversión pública que definirán el próximo año, buscando establecer un consenso con las provincias para lograr un desarrollo equitativo y sostenido en todo el país.

Francos y Caputo estuvieron acompañados por un equipo clave de funcionarios del gobierno nacional, entre los que se destacan el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El domingo por la noche Milei le pidió a los gobernadores “cumplir con el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PIB, lo que requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares“. Sin embargo, este lunes el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert precisó que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, deberá llegar a US$ 20.000 millones y no a los US$ 60.000 millones.

Milei, enfatizó que desde la Nación “ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo; ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente que por cada peso que dejen de gastar las provincias y municipios, se podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas” y alertó que “cuando el Estado nacional elimine o baje un impuesto, los argentinos no van a permitir que ustedes quieran subir los suyos. No va a funcionar; son un pueblo rebelde y cansado de los abusos de los políticos. No los subestimen”.

El presidente sostuvo que “así como el déficit es el corazón de los problemas, la reducción del gasto para lograr superávit va a estar en el centro de la solución porque es el único camino para devolverles a los argentinos el fruto de su trabajo, que hoy el Estado les roba con impuestos. El déficit cero hará que la deuda sea sostenible, que baje el riesgo país y abarate el costo financiero, contribuyendo al aumento de inversión y ahorro y a la suba del salario real, que es la única manera de bajar la pobreza e indigencia”.

Participación de gobernadores

Entre los asistentes de manera presencial se encuentran los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Misiones, Hugo Passalacqua, acompañado por su ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán.

De manera virtual, se sumaron los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Néstor Grindetti, también estuvo presente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y el ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas, suman la participación de sus provincias. El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, completa la representación federal.