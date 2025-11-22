Antes de ser película, Miss Carbón fue una vida. La de Carla Antonella Rodríguez, una mujer trans que logró quebrar prohibiciones históricas y convertirse en la primera trabajadora trans dentro de una mina de carbón en la Patagonia Argentina, específicamente en Río Turbio, Santa Cruz.

En un contexto donde las mujeres tenían vedada la entrada a las minas subterráneas por un mito que las señalaba como “amenaza de derrumbe”, Carla desafió ese universo masculinizado, lleno de prejuicios y violencia simbólica. Su experiencia se convirtió primero en el libro “La Reina del Carbón”, de la santacruceña Erika Halvorsen, y más tarde en la película Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri, con guion de Halvorsen y Mara Pescio.

El film ya debutó en salas españolas el 13 de junio y llegará a Netflix el 19 de diciembre.

Los inicios de una lucha: “Era apostar a la mina o quedar en los márgenes”

La historia de Carla en la minería comenzó en 2011, cuando vio un aviso laboral que solicitaba personal para la mina. No lo dudó. En ese momento, su DNI todavía llevaba el nombre “Carlos”. “Me embarqué porque no había otra salida: era apostar a la mina o terminar en los márgenes que la sociedad nos propone”, recuerda Carla, quien explica que, para muchas mujeres trans, las opciones laborales eran prácticamente nulas.

Para ingresar, debió “hackear el sistema”: pelo recogido, ropa ancha y un documento masculino que no coincidía con su identidad. “¿Quién le iba a dar trabajo a una travesti en un pueblo minero?”, dice. A pesar de ello, en Río Turbio ella ya era conocida como Carla.

Carla rompió estereotipos y cumplió un sueño.

Desde muy pequeña supo quién era. Su infancia, marcada por el rechazo y la falta de espacios de contención, estuvo atravesada por el conflicto con su padre, quien más tarde terminó aceptándola. “Incluso lo acompañé hasta el final sosteniendo su mano”, recuerda.

Entre la hostilidad y la transformación: del prejuicio al respeto

Insertarse en una estructura tan patriarcal como la minería no fue fácil. Carla enfrentó insultos, burlas y la constante vigilancia de quienes no aceptaban su presencia. Sin embargo, su constancia terminó derribando barreras.

“Siempre trabajé el doble o el triple que los demás, no solo desde lo físico. Después de varios meses, ya formaba parte del núcleo. Uno prejuzga lo desconocido, y cuando lo conoce, entiende otra realidad”, afirma.

Carla Antonella Rodriguez en la mina de Río Turbio.

Con el tiempo, sus compañeros —los mismos que al principio la rechazaban— terminaron abriéndole el corazón. “Hoy me cuidan, me aman. Somos familia”, señala con orgullo.

Carla llevó adelante lo que ella misma llama un trabajo de hormiga: en cada asamblea, paro o movilización aprovechaba para dialogar con los trabajadores sobre diversidad, Educación Sexual Integral y derechos humanos.

La lucha después de la Ley de Identidad de Género

Cuando se aprobó la Ley de Identidad de Género en 2012, Carla pudo finalmente actualizar su DNI y avanzar con su transición. Pero el sistema volvió a poner obstáculos: le dijeron que, ahora que era mujer, no podía seguir en la mina y le ofrecieron puestos en maestranza o administración. Eligió administración, pero su estadía fue breve. “Las mismas mujeres me decían que no podía usar el mismo baño que ellas. Era tremendo. Reproducían la violencia patriarcal”, relata.

Frente a ese nuevo rechazo, decidió volver a la mina: “Era un lugar seguro para mí, dentro de toda esa oscuridad”.

A la izquierda Lux Pascal, la actriz que interpreta a Carla Antonella Rodríguez en una imagen junto a ella.

De la invisibilidad al cine: cómo nació Miss Carbón

La vida de Carla podría haber quedado oculta en los rincones de la historia local. Pero conoció a Erika Halvorsen, quien decidió escribir su vida en un libro. Y luego surgió la idea de la película. Conseguir el financiamiento fue una tarea difícil, hasta que una productora española se interesó. Así nació Miss Carbón, rodada entre el País Vasco (Álava y Vizcaya) y Río Turbio, a lo largo de seis semanas.

Carla no fue solo protagonista de su historia: también fue asesora en vestuario, maquillaje, guion, sonido y acompañó toda la preproducción y posproducción. “Fui una especie de showrunner”, dice entre risas. Durante la filmación en Río Turbio, los actores que interpretan a los mineros fueron sus propios compañeros de la mina, quienes inicialmente dudaron, pero luego se sumaron al proyecto.

El film tiene como protagonistas a Lux Pascal, Romina Escobar y Gabriela Pastor, todas mujeres trans.

Carla Antonella Rodríguez junto al equipo de rodaje de ´Miss Carbón´.

Una historia que atraviesa fronteras y desigualdades

Para Carla, la llegada de la película ocurre en un momento mundial marcado por discursos de odio y retrocesos en derechos. “Esta película llega en un momento de mucho ataque al colectivo, a la diversidad, a los migrantes. Volvió a naturalizarse la violencia”, reflexiona.

Por eso, sostiene que su historia no es solo personal: es un testimonio de resistencia en territorios hostiles y un recordatorio de que las transformaciones sociales requieren acompañamiento. “La construcción feminista debe hacerse con nuestros compañeros varones. Yo pude cambiar la historia de un pueblo porque ellos entendieron mi realidad. ¿Cómo no vamos a cambiar el mundo?”, afirma.

Carla Antonella Rodríguez junto al actor Paco León, en la premiere de ´Miss Carbón´.

Una vida que se convirtió en símbolo

Carla Antonella Rodríguez pasó de ser invisibilizada a convertirse en un emblema de lucha dentro y fuera de la Patagonia. Su historia, que ahora llega al cine y a Netflix, funciona como un faro para otras identidades que siguen enfrentando barreras laborales, sociales y culturales.

En cada mina, en cada debate y ahora en cada pantalla, Carla sostiene la misma convicción: la de que nada, ni el prejuicio ni una estructura patriarcal centenaria, pueden frenar el derecho a existir en plena identidad. Su vida es la verdadera chispa que encendió Miss Carbón. Y es, sin duda, la historia que sigue haciendo temblar a la Patagonia.

Carla junto a los protagonistas en el estreno de la película en en España en junio de este año.

