Quién es Olivia Rodrigo: de estrella Disney a ícono pop mundial que llega al line up Lollapalooza Argentina 2025 Olivia Rodrigo, la joven sensación que conquistó la industria musical con su meteórica carrera de Olivia Rodrigo, desde sus inicios en Disney Channel hasta su éxito global con "Sour" y "Guts". Conoce su vida, música, premios y activismo. Entradas y precios para el Lollapalooza Argentina 2025.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición 2025 del Lollapalooza Argentina, será en el aniversario número diez del desembarco del festival en el país en el Hipódromo de San Isidro los días 21, 22 y 23 de marzo y, finalmente, se reveló el line up.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Lollapalooza 2025?

Las bandas y cantantes que encabezan el festival, son: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFUS DU SOL y Tan Bionica.

¿Quién es Olivia Rodrigo que canta por primera vez a Argentina?

Olivia Rodrigo, la cantautora y actriz estadounidense, ha revolucionado la industria musical en los últimos años y este martes el Lollapalooza Argentina confirmó que llegará para el 2025. Desde sus humildes comienzos en Disney Channel hasta convertirse en una de las artistas más influyentes de su generación, Rodrigo ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su talento y autenticidad.

De Disney Channel a la fama mundial

Rodrigo ganó reconocimiento inicial por sus papeles en series de Disney como “Bizaardvark” y “High School Musical: The Musical: The Series“. Sin embargo, fue su debut musical con el sencillo “Drivers License” lo que la catapultó a la fama mundial en 2021. La canción, una balada desgarradora sobre el desamor adolescente, se convirtió en un fenómeno viral y encabezó las listas de éxitos en todo el mundo.

Antes de High School Musical: The Musical: The Series, Olivia Rodrigo era más conocida por interpretar a Paige Olvera en Bizaardvark en Disney Channel.

Sour: El álbum que lo cambió todo

El éxito de “Drivers License” allanó el camino para el lanzamiento de su álbum debut, “Sour”, en 2021. Este álbum, que explora temas como el amor, el desamor y la madurez, recibió críticas muy positivas y se convirtió en un éxito comercial instantáneo. “Sour” le valió a Rodrigo múltiples premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista.

Guts: Un nuevo capítulo en su carrera

En 2023, Rodrigo lanzó su segundo álbum de estudio, “Guts”, que continuó explorando temas personales y maduros. El álbum debutó en el número uno del Billboard 200 y generó varios sencillos exitosos, como “Vampire”, “Bad Idea Right?” y “Get Him Back!”.

Más allá de la música

Además de su exitosa carrera musical, Rodrigo es conocida por su activismo y su compromiso social. Ha utilizado su plataforma para abordar temas importantes como la salud mental, la igualdad de género y el cambio climático. También ha fundado su propia organización sin fines de lucro, Fund 4 Good, que se enfoca en apoyar la salud reproductiva de las mujeres.

Un ícono de una generación

Olivia Rodrigo se ha convertido en un ícono para toda una generación. Su música honesta y conmovedora, combinada con su personalidad auténtica, la han convertido en una de las artistas más admiradas y respetadas de la actualidad.

El line Up de Lollapalooza Argentina 2025

Entre los demás artistas, se encuentran: WOS – Benson Boon – Foster The People – Tate McRae – La K’onga – Los Ángeles Azules – Zedd – Nathy Peluso – CA7RIEL & Paco Amoroso – Mon Laferte – Charlotte De Witte – Parcels – Teddy Swims – Girl in Red – James Hype – The Marías – Rawayana – Fontaines D.C – Sepultura – Inhaler – Caribou – JPEGMAFIA – Wave to Earth – BLOND:ISH – Lasso – Barry Can’t Swim – Michael Kiwanuka – San Holo – Artemas – Chita – Ana Mena – Disco Lines – Kasablanca – Nessa Barret – Luz Gaggi – Salastkbron – Marina Reche – Elena Rose – DobleP, Nanpa Básico – Little Jesus – El Malilla – Micro TDH – Arde Bogotá – Darumas – pablopablo – ARON – Lara Project – Spreen x Matute – Dolly Flackko – Balthvs – Dum Chica – Ponte Perro – Vinocio – Lil Pani – Central Norte Crew: BRYCHTTA + METAL 2MG + ETTA – Juana Aguirre – BB ASUL – Lichi – Francisco Victoria – Planta – Soulfía – Samuraï – Estratosfera – Juan Lopez – Deyco – Milk Shake – Queralt Lahoz – La Cintia.

Line Up del Lollapalooza Argentina 2025.

Lollapalooza Argentina 2025: entradas y precios

Los boletos están a la venta, únicamente, a través de AllAccess

Hay hasta 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express durante todas la etapas de venta.

3 Day Pass (pase para los tres días)

Preventa 4 $220.000

3 Day Pass + Plus (pase para los tres días + ingreso a sectores exclusivos)

Preventa 5 – Plus $372.000

3 Day Pass Lolla Lounge (pase para los tres días + acceso a la zona de Lounge y Terrazas)

Preventa 5 – Lolla Lounge $ 600.000.