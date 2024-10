En la última emisión de Bake Off Famosos (Telefe), los participantes debían preparar dos postres típicos de la gastronomía italiana para complacer a Donato De Santis, el jurado invitado. El desafío técnico consistía en un tiramisú que dejó a Cande Molfese y a Nacho Elizalde en un mano a mano. Este lunes, ambos debían redimirse con la parte creativa armando tres panacotas (especie de flan con textura gelatinosa hecha a base de crema, azúcar y queso crema) e incluir en el emplatado un elemento horneado, una salsa, una decoración especial y una fruta.

A pesar de que los dos estuvieron muy parejos, Elizalde no logró cumplir al 100% con las expectativas del jurado; por ende, se coronó como el sexto eliminado de la competencia conducida por Wanda Nara.

“Estoy triste, pero la pasé muy bien. Estoy muy contento con esta experiencia”, reconoció Elizalde.

Y, prosiguió: “Todos acá me dieron su cariño. Gracias a todos. Aprendí mucho y me voy con eso. El paso por Bake Off fue muy feliz y no me lo olvido más”.

“Me voy feliz y… Si vuelvo, vuelvo con todo”, lanzó, haciendo referencia a si llega a haber un repechaje.

Todos los participantes de Bake Off Famosos

Entre ellos, se encuentran:

Cande Molfese (actriz)

(actriz) Damián de Santo (actor)

(actor) Cami Homs (influencer)

(influencer) Ángela Leiva (cantante)

(cantante) Callejero Fino (cantante)

(cantante) Verónica Lozano (conductora)

(conductora) Marcos Milinkovic (ex-voleibolista)

(ex-voleibolista) Eliana Guercio (mediática)

Todos los eliminados de Bake Off Famosos

Karina Jelinek (modelo)

(modelo) Javier Calamaro (cantante)

(cantante) Gastón Edul (periodista)

(periodista) Ángela Leiva (cantante)

(cantante) Andrea del Boca (actriz)

(actriz) Nacho Elizalde (influencer)

Cómo ver Bake Off Famosos en vivo

El reality se puede ver por Telefe, de lunes a jueves, a partir de las 22 hs; además, se encuentra disponible en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

