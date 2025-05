Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego levantó el paro este viernes, luego de alcanzar un acuerdo con las empresas de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y otros sectores, que garantizan la estabilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2025.

El conflicto, que ya llevaba una semana, tenía todos los trabajadores metalúrigicos de paro, luego de que el Gobierno Nacional oficializara la baja a los aranceles a la importación de teléfonos, además de otras rebajas a varios productos tecnológicos, que advirtieron pone en riesgo a mas de 7 mil puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego dictó la conciliación obligatoria, para frenar este paro por tiempo indeterminado que llevan adelante las seccionales locales de la UOM, pero también de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA). La medida fue rápidamente rechazada por los gremios. “Tenemos una responsabilidad con nuestra historia de lucha, un compromiso con el presente, pero sobre todo tenemos una obligación de luchar por nuestro futuro”, aseveró Oscar Martínez, de la UOM de Río Grande.

El paro general en Tierra del Fuego se realizó por la quita de beneficios a la industria electrónica. (Foto: Voces y Críticas).

No obstante, el jueves por la tarde y hasta entrada la noche se llevó a cabo una reunión en Buenos Aires entre los principales referentes de la UOM -entre ellos, Abel Furlán, secretario general de la UOM nacional y el propio Martínez-, representantes de las empresas, de ASIMRA, entre otras autoridades.

La reunión, realizada para encontrar un acuerdo al conflicto, concluyó cerca de las 22:00 horas con el compromiso de todas las partes de garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre, como uno de los puntos principales.

Este mediodía, tras un congreso de delegados, el acuerdo fue comunicado a los trabajadores que acampaban en Río Grande afuera de una de las firmas empresariales.

En la lectura del documento, se detalló además que se acordó el “reintegro a los puestos de trabajo y tareas habituales en los establecimientos”, y que las empresas “no producirán despidos sin causa hasta el 31 de diciembre”.

También, hay un “compromiso mantener la paz social sin conflictos colectivos de trabajo”, además de acordar presentar el acta acuerdo en la Secretaría de Trabajo de la Nación, aunque se dejó constancia que “las obligaciones asumidas son validas con independencia o no de la homologación”.Otra arista importante del acuerdo alcanzado entre gremios y empresarios es la conformación de una mesa técnica tripartita para que la industria y los trabajos se sostengan en Tierra del Fuego.

“Se acordó conformar dentro de diez días una mesa de diálogo que estará integrada por empresas involucradas y organizaciones gremiales, además de invitar a las autoridades competentes provinciales y nacionales en Tierra del Fuego, para procurar la elaboración de alternativas viables y sostenibles que permitan alcanzar un acuerdo duradero orientado a asegurar la continuidad de la actividad productiva y la protección de los puestos de trabajo”.

El acuerdo no cayó del todo bien entre los trabajadores que, hasta este viernes al mediodía, acampaban en Río Grande.

“¿Estuvimos diez días cagándonos de frío por este acuerdo, como cuerpo de delegados que van a hacer?” cuestionó una trabajadora. “No vamos para ningún lado, estamos en el mismo lugar que el miércoles pasado”, lamentó otro trabajador, entendiendo que el compromiso de no echar a nadie hasta diciembre no satisface y que no es una resolución concreta.

No obstante, los delegados de UOM remarcaron que “la lucha continúa”, con la expectativa puesta en la mesa de diálogo que se conformará entre las partes.

El documento completo del acuerdo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo del 2025, siendo las 16:00 entre la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, representada por Abel Furlan en su carácter de Secretario General, Naldo Brunelli, Secretario Adjunto, Diego Espeche, Secretario de Organización, Oscar Martínez en su carácter de Secretario General de la UOMRA, seccional Río Grande, Héctor Tapia, Secretario General UOMRA, seccional Ushuaia, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera ASIMRA, representada por Luis García Ortiz en su carácter de Secretario Nacional General, por una parte, y Grupo Mirgor, Iatec, Sociedad Anónima, Mirgor, Brightstar Fueguina, Sociedad Anónima, y Famar, Fueguina, Sociedad Anónima, representada por José Alonso en su carácter de Gerente General, la Asociación de Fábricas Argentinas, Terminales de Electrónica, AFARTE, representada por Ana Weinmann en su carácter de Directora Ejecutiva, por la parte empleadora, en adelante denominadas en forma conjunta e indistinta a las partes quienes, teniendo en cuenta la situación creada a partir de la publicación del decreto 333 de 2025 manifiestan y acuerdan lo siguiente:

Primero: El reintegro de los trabajadores a sus tareas habituales en cada establecimiento o sitio en la provincia de Tierra del Fuego.

Dos: Las empresas no producirán despidos sin causa hasta el día 31 de diciembre del 2025 ni cese de contratos a plazo fijo o eventuales con excepción del acuerdo firmado en el día de la fecha entre UOMRA, Seccional Río Grande Y las empresas FAPESA y SOLNIK, Sociedad Anónima.

Tres: Los firmantes se comprometen durante la vigencia del presente acuerdo y suscripto a la grave situación que motivó el decreto 333 de 2025 A mantener la paz social sin conflictos colectivos de trabajo.

Cuatro: Los firmantes presentarán este acta de acuerdo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación en el expediente del 2025-5159-8529-APN se deja constancia que las obligaciones asumidas son válidas con independencia o no de la homologación del presente.

Cinco: Los firmantes se comprometen a conformar dentro del plazo de 10 días de unas mesas de diálogo que estará integrada por representantes de las empresas involucradas y de las organizaciones gremiales e invitar a las autoridades competentes en jurisdicción de la Nación y de la Provincia de Tierra del Fuego a que se integren a la misma dicha mesa de diálogo tendrá como finalidad procurar la elaboración de alternativas viables y sostenibles que permitan alcanzar un acuerdo duradero orientado a asegurar la continuidad de la actividad productiva y la protección de los puestos de trabajo con lo que se da por finalizado el acto siendo las 20.51 horas previa lectura y ratificación firman las partes para constancia cuatro ejemplares de idéntico tenor en prueba de conformidad.

