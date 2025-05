Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, en el marco del Día de la Minería, en un desayuno de prensa la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentó la ArMinera 2025, el máximo evento del sector que se realizará en el predio Ferial de la Rural, del 22 al 24 de mayo.

El cierre del desayuno-conferencia de prensa, del que participó La Opinión Austral, el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, se refirió a la realidad que atraviesa la industria minera y dejó varias definiciones.

El encuentro de este miércoles coincidió con la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del decreto Decreto 305/2025 por el cual se eliminan los Derechos de Exportación (DEG) al 88% de los productos industriales. Algunos de ellos están relacionados con la minería. “Todo ayuda” señaló Cacciola, pero aún restan definiciones importantes para el sector que aún no llegan. “Seguiremos tocando timbres” afirmó.

“la salida del cepo es fundamental para que un inversor vea que la argentina va por un camino correcto”.

Salida del Cepo

Cacciola se mostró conforme con las decisiones en materia cambiaria. “Todo lo tenga que ver con la normalidad económica es importante, la salida del cepo es fundamental para que un inversor vea que la argentina va por un camino correcto”. Aunque aclaró que para aquellas inversiones que ya habían sido decididas, “desde el punto de vista económico no les cambió nada, pero sí desde la credibilidad”.

Por otra parte, la salida del cepo ayudo a que el riesgo país baje. En ese punto sostuvo que dicha baja, “en mi opinión, permite mayores posibilidades de que las empresas juniors que se dedican a la exploración puedan venir a la Argentina, porque le será mucho mas barato conseguir financiamiento”.

El titular de la CAEM también fue consultado sobre el impacto que tiene en la industria minera la importación de bienes de capital usados y si contribuye a la reducción de costos. “Claramente permite reducir el costo de inversión” sostuvo Roberto Cacciola, aunque aclaró que no es algo nuevo y puso de ejemplo que “gran parte de los molinos que existen son usados, porque los mismos tienen un costo elevadísimo. Eso facilitó el desarrollo de proyectos medianos en la Argentina”, marcó.

En ese punto, Cacciola agregó: “Lo importante es focalizarse en adquirir equipos usados que sean realmente importantes y necesarios para el proyecto, y eso no provoca ningún efecto secundario en la economía ya que no son equipamientos que se consigan acá”.

Valor agregado

Recordó la definición del presidente del Consejo Minero de Chile, quién en un evento del que participaron ambos, había dicho: “Con la minería transformamos algo que vale 0 en 52 mil millones de dólares” en referencia al volumen de exportación minera que tiene el país vecino. “Nosotros no llegamos ni al 10%”, aclaró Cacciola.

Esto lo trajo a colación sobre el debate respecto del valor agregado que se pueda generar. “Chile es el principal exportador de cobre del mundo y no tiene ningún valor agregado“.

Respecto del debate sobre el litio y si conviene o no su industrialización en la Argentina en vez de la exportación como materia prima, Cacciola explicó que “en una batería sólo el 7% lo integra el litio Si queremos poner una fábrica de baterías, necesitaríamos importar el resto de los minerales que lleva esa batería y que acá no producimos”. Por lo que se preguntó, en términos de divisas y empleo “cuántos proyectos de litio se necesitan para equiparar una fabrica de batería que dará 200 puestos de trabajo, cuando un solo proyecto de litio, a lo mejor emplea 400”.

Razón por la cual, insistió, “todos tenemos que entender que hoy transformamos algo que no vale nada en 4600 millones de dólares y que el valor agregado, si llega, deberá ser una consecuencia y lo define cada situación”.

“Si la Argentina no hubiera incumplido en el pasado, hoy el RIGI no sería necesario”

Costos e ingresos

Volviendo al tema de los altos costos, Cacciola sostuvo que los escenarios se han invertido respecto del oro y el litio. “Hoy el precio del oro y la plata creció mucho, se duplicó respecto de 2022 . Esto hizo que en la actualidad, los proyectos que están en decadencia subsisten por los precios. Si fueran los mismos precios de 2022 de los 9 proyectos actuales sólo habría 2“, marcó dando cuenta de la realidad metalífera argentina.

Sin embargo, sostuvo, que en el litio ocurre lo contrario. El mineral ha bajado de precio considerablemente, ” y para que la actividad siga subsistiendo se deben tomar medidas para ayudarla” razón por la cual, afirmó “deberemos seguir tocando timbres“.

EL RIGI

Al referirse al Regimen de Inventivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que necesita la minería, el titular de la CAEM recordó que los tiempos son clave. Marcó que un proyecto minero (y puso de ejemplo a Vicuña) que se presente al RIGI, “entre que se presenta al régimen, construye el proyecto y empieza a producir, pasarán varios años” Y desde el inicio hasta que comience a exportar, la empresa “sólo pone plata”.

Respecto de que si los tiempos de vigencia del RIGI (dos años con opción de extenderlo uno más) son suficientes para desarrollar el potencial del cobre, el presidente de la CAEM sostuvo que “lo que se busca son definiciones y entiendo que si las decisiones están, en su momento quién tenga que decidir si continúa o no el RIGI, tomará esa decisión”. Para Cacciola, “en términos técnicos, las decisiones (de inversión) no deberían extenderse más allá del año que viene“.

Escenario electoral

Finalmente ante la coyuntura electoral que se transita en Argentina (por las elecciones de medio término) y si los resultados podrían cambiar la mirada de los inversores, Cacciola fue cauto pero optimista. “Sin meterme en cuestiones partidarias”, definió: “el gran cambio que existió en el país, es que empezamos a entender que no se puede gastar más de lo que tenemos” y reflexionó: “Pensemos que el electorado ha elegido un cambio que tiene que ver con esto, por ejemplo no tener más inflación, algo que el resto del mundo ya lo ha desterrado. Eso se instalado en la sociedad y más allá del resultado (electoral), esto es un activo que lo tendrán que utilizar tanto quién sea oficialismo,como quién esté en la oposición. El discurso del Estado benefactor ya no se compra” enfatizó finalmente.

Y referenció en una frase final: “Si no hubierámos tenido los incumplimientos que hubo en el pasado (en el país), hoy el RIGI no sería necesario“, dando a entender que las inversiones vendrían por sí mismas y no por un incentivo.