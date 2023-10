Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de cinco años, Rod Stewart volvió a la Argentina y la rompió con su show en el estadio GEBA. Deleitó con sus temas “Do Ya Think I’m Sexy”, “Maggie May”, “Some Guys Have All The Luck”, “Dowtown Train”, “Sailing”, y, además, mientras se encontraba cantando “You’re in my heart, you’re in my soul”, homenajeó a la Selección Argentina por haber ganado el Mundial de Qatar y ser coronados “campeones del mundo”. En una de las pantallas, pasaron un video donde se pudo ver el penal del jugador Gonzalo Montiel y los festejos de los argentinos. Incluso, expreso: “Los amo Argentina”. Pero, eso no es todo, sino que Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, pasó por su camarín y le llevó el trofeo.

¿Cómo fue el encuentro entre Rod Stewart y Chiqui Tapia?

A través de su Twitter, Chiqui publicó dos imágenes donde se lo puede ver junto a Rod, muy sonrientes, con la Copa del Mundo.

En la publicación, expresó: “Un tremendo gusto y placer poder conocer a Sir @rodstewart. Un futbolero como pocos y un músico increíble. Sentir la devoción, cariño, respeto y el homenaje por la Selección Argentina fue emocionante e increíble”.

Rod Stewart en Argentina: ¿Qué otras cosas hizo?

También, caminó por Recoleta y fue captado en una ferretería.

El comerciante habló con “A24” y confesó que “compró pinturas en aerosol, una engrapadora, una pinza, cinta de embalar y pagó en dólares”.

