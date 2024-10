Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la inauguración de la sexta edición de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2024 (AOG Patagonia), el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enfatizó el papel crucial que desempeña la industria hidrocarburífera en el desarrollo económico de la provincia. Con la participación de importantes empresas del sector y un creciente interés tanto local como internacional, Figueroa destacó que el objetivo principal de su gestión es mejorar la calidad de vida de los neuquinos a través de un crecimiento sostenido y colaborativo.

Figueroa agradeció a los presentes y señaló que el éxito de Vaca Muerta no es fruto de la casualidad, sino del trabajo arduo y visionario de muchas personas a lo largo de los años. “Llegar a este punto no sucedió de la noche a la mañana. Mucha gente trabajó durante años para despertar el interés por Vaca Muerta”, explicó. Recordó que, aunque Charles Edwin descubrió la formación en los años 20, su desarrollo real no comenzó hasta hace pocos años, gracias a la visión y esfuerzo de actores clave en la industria.

Compromiso con los Neuquinos y el Desarrollo Social

En su discurso, el gobernador subrayó que su prioridad y la de su equipo es garantizar el bienestar de los neuquinos. “Lo más importante para nosotros es que los neuquinos vivan mejor”, afirmó. Figueroa destacó que el crecimiento de la industria petrolera es esencial para impulsar la economía local, pero advirtió que esto solo será posible si el Estado y las empresas trabajan juntos. “Si la industria crece, va a crecer nuestra economía, y si hacemos un buen manejo de las arcas del Estado, eso va a generar mayor bienestar”, puntualizó.

Asimismo, resaltó la importancia de un Estado organizado y con superávit, ya que eso garantiza la paz social y la seguridad jurídica para los inversores. “El conflicto retrasa, el conflicto hace ser menos eficiente”, dijo Figueroa, quien además subrayó la necesidad de contar con un equipo consolidado para competir a nivel global: “La única forma de ganarle al Dream Team es jugar en equipo”.

Inversiones y Seguridad Vial en Vaca Muerta

Uno de los puntos más destacados del discurso fue el llamado del gobernador a trabajar en conjunto para reducir la tasa de accidentes de tránsito en la región de Vaca Muerta. “La tasa de mortandad masculina por accidentes de tránsito en Vaca Muerta es del 58%”, alertó Figueroa. El gobernador instó a la industria a sumarse a los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial, explicando que la falta de inversión en este aspecto no solo genera pérdidas económicas, sino también humanas.

“Sabemos que atravesar la ciudad de Añelo le cuesta a la industria unos 50 millones de dólares. Pero lo que más nos importa es salvar vidas”, enfatizó. Figueroa agradeció a las empresas que han comenzado a invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad, subrayando la importancia de hacer un esfuerzo conjunto en el que todos ganen.

El Programa de Becas: Un “Win-Win” para Todos

Otro de los puntos clave de su discurso fue el Programa de Becas financiado por la industria, que actualmente beneficia a 15.600 neuquinos. Para Figueroa, este programa es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre el Estado y la industria puede generar beneficios mutuos. “La educación es uno de los puntos claves para lograr la sustentabilidad social”, señaló, destacando que formar a los jóvenes neuquinos no solo les permitirá obtener empleos de calidad en la industria, sino que también ayudará a garantizar un futuro próspero para la provincia una vez que Vaca Muerta deje de ser rentable.

Infraestructura: La Clave para el Desarrollo Sostenido

El gobernador reconoció que la provincia aún enfrenta desafíos importantes en términos de infraestructura, algo esencial para sostener el crecimiento económico. Con más de 3.500 nuevos residentes provenientes del extranjero solo en el último año, la demanda de servicios públicos ha aumentado considerablemente. “Nos faltan 600 kilómetros de rutas, 40 escuelas y 50 hospitales o centros de salud”, detalló Figueroa, enfatizando que gran parte de las regalías provenientes de la industria petrolera se están destinando a infraestructura, aunque aún queda mucho por hacer.

Para enfrentar este déficit, el gobernador anunció que la provincia invertirá 700 millones de dólares con fondos propios en 2024 y buscará financiamiento adicional para continuar mejorando las condiciones de vida en Neuquén. “Vamos en búsqueda de préstamos no para pagar gastos corrientes, sino para hacer más infraestructura”, aclaró.

Vaca Muerta y la Macroeconomía Nacional

Figueroa también destacó el papel crucial de Vaca Muerta en la macroeconomía argentina. Explicó que la producción de la cuenca genera un superávit en la balanza comercial, lo que contribuye a estabilizar la economía nacional y atraer inversiones extranjeras. Además, expresó su deseo de que la explotación de Vaca Muerta permita la eliminación del cepo cambiario lo más rápido posible. “Estamos compitiendo con otros países del mundo. Nos va a costar que los fondos vengan a la Argentina si después no pueden ser retirados”, alertó.

Finalmente, el gobernador anunció que la provincia de Neuquén se adherirá al Régimen de Incentivo a la Inversión (RIGI) y presentará una ley de incentivos para atraer inversiones, con especial énfasis en asociarse con empresas neuquinas para fortalecer la economía local. “Es fundamental que se asocien con empresas neuquinas, porque conocen el lugar, a los trabajadores y la idiosincrasia de la región”, concluyó.

La AOG Patagonia 2024 continuará desarrollándose durante los próximos días, consolidándose como el evento industrial más relevante para el sector hidrocarburífero en Argentina.

Leé más notas de La Opinión Austral