En el marco de la sexta edición de la Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia), el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, brindó un discurso en el que destacó el crecimiento del evento y la industria energética en el país. Este año, el evento se lleva a cabo en Neuquén, con 7.200 metros cuadrados de exposición y la participación de 335 empresas, lo que refleja la expansión y el interés en el sector petrolero argentino, especialmente en Vaca Muerta.

López Anadón subrayó la relevancia económica de la AOG para la región. Con la ocupación total de las plazas hoteleras en Neuquén, el evento genera un impacto estimado en 5.000 millones de pesos para la ciudad y localidades aledañas. “Este es el evento industrial más importante de Argentina, y su crecimiento acompaña el desarrollo de nuestra industria”, afirmó.

Yacimiento en Vaca Muerta.

Vaca Muerta: oportunidades y desafíos

En su discurso, Ernesto López Anadón destacó el potencial de Vaca Muerta, una de las reservas de gas y petróleo no convencionales más importantes del mundo, pero advirtió que el desarrollo de la industria ha sido más lento de lo esperado. Actualmente, la producción diaria ha alcanzado los 400.000 barriles de petróleo, una cifra récord para la región. Sin embargo, el presidente del IAPG resaltó que este número es solo una fracción del verdadero potencial de la cuenca.

Salón colmado en la apertura de la AOG Patagonia 2024.

“Cuando uno mira a los analistas internacionales que están viendo el balance de la oferta y la demanda en el mundo, Vaca Muerta no se menciona. Acá, con un enorme esfuerzo y tratando de superar los obstáculos que tiene la industria para progresar, hemos llegado a superar los 400.000 barriles por día, lo cual es un récord. Sin embargo, si nos comparamos con el crecimiento de la producción en otras cuencas, hoy deberíamos estar produciendo un millón, o me corrigen, un millón y medio de barriles por día. Estamos en 400.000. Necesitamos recorrer un camino que es tres veces lo que tenemos hoy. Tres veces. Hoy estamos desbordados por la actividad. Bueno, hay que aprovechar, crecer, y aprovechar esa actividad para crecer realmente de forma sustentable, con todo lo que esta industria derrama hacia otros sectores”, enfatizó López Anadón.

El ingeniero explicó que, para lograr ese crecimiento, es fundamental contar con políticas claras y estables a largo plazo, que permitan a la industria planificar y desarrollar sus operaciones sin incertidumbres. “Las reglas deben ser claras y, sobre todo, respetadas en el tiempo. Es el único modo de asegurar que la inversión continúe y se materialice en un desarrollo sostenido de Vaca Muerta“, agregó.

Competitividad internacional y gas natural

López Anadón también abordó la competencia que enfrenta Vaca Muerta en el escenario energético global. Otros países como Arabia Saudita y Guyana han invertido grandes sumas en proyectos de shale, lo que plantea desafíos para Argentina. A pesar de los avances tecnológicos y el talento local, el país necesita aumentar su competitividad para mantenerse relevante en los mercados internacionales.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El presidente del IAPG destacó que, aunque la demanda de gas y petróleo continuará en las próximas décadas, los países que no logren reducir costos y aumentar su eficiencia quedarán rezagados frente a otros competidores. “No solo competimos con otras cuencas, sino que también debemos ser conscientes de que, si no reducimos los costos en toda la cadena de valor, no seremos competitivos a nivel global”, advirtió.

El futuro de Vaca Muerta

López Anadón finalizó su intervención con un llamado a aprovechar el momento actual para expandir la producción y hacer realidad el potencial de Vaca Muerta. Expresó su esperanza de que el Régimen de Incentivo a la Inversión (RIGI), implementado recientemente, sea el primer paso hacia ese crecimiento. “Si logramos flexibilizar las normas y enfocarnos en medidas a largo plazo, podremos alcanzar el millón y medio de barriles diarios que Vaca Muerta es capaz de producir”, concluyó.

El evento AOG Patagonia 2024 continuará con la participación de expertos y empresas del sector, subrayando la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector privado para asegurar un futuro próspero para la industria energética argentina.

