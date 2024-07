Tras protagonizar un incidente vehicular en la Ruta 9, a la altura de Baradero, Buenos Aires, Roly Serrano fue internado en marzo. Hasta el momento, su familia ni él habían dado declaraciones al respecto, pero, recientemente, el actor se contactó con el periodista Juan Etchegoyen y le dio una actualización acerca de su estado de salud.

¿Qué dijo Roly Serrano sobre su accidente automovilístico?

Durante el programa Mitre Live, Etchegoyen, reveló: “Roly Serrano está luchando por su vida, desde hace cuatro meses, después del accidente automovilístico que sufrió. Recientemente, tuve la oportunidad de tener una larga conversación con él y voy a compartir lo que me dijo, porque me dio permiso para hacerlo”.

“Él, sigue hospitalizo y, poco a poco, va mejorando. Por primera vez, vas a conocer su testimonio. Sinceramente, su mensaje me sorprendió mucho cuando lo recibí”, indicó.

Ante esto, el comunicador dijo qué le contó Serrano sobre su estado de salud. “Hola, Juan, ¿cómo te va? Gracias por preguntar. Sos al primer periodista que le contesto, así que quería decirte gracias por preocuparte. Estoy bien, me falta poco tiempo. Recupero mi movilidad, que es lo que más me preocupa ahora y todo adelante. Un abrazo grande. Chau”, leyó el comunicador.

“Ese es el mensaje que me ha autorizado Roly para que lo lea al aire. Me ha contado más cosas, pero hasta acá voy a contar hoy. La verdad, que me conmueve, porque las noticias fueron tan desalentadoras que escucharlo es impactante”, aseguró Etchegoyen.

Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Roly Serrano

El actor de 69 años fue internado en terapia intensiva, a comienzos de marzo, luego de protagonizar un incidente vehicular mientras circulaba en la Ruta 9. En ese momento, impactó desde atrás a un auto en el que viajaba una familia; en el acto, también resultaron heridos un chico de 6 años y su padre.

En aquel entonces, según informó el Director Médico del Hospital, Carlos Baliela “el actor ingresó lúcido, pero se descompensó y debió ser trasladado al área de UTI; allí, le realizaron una serie de estudios y se decidió pasarlo a terapia”.

