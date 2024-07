Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que surgieron varios rumores de que Wanda Nara y Mauro Icardi se habrían separado, finalmente, la empresaria rompió el silencio y confirmó la noticia. Por otro lado, en el programa “A la tarde” (América TV), el cual es conducido por Karina Mazzocco, la panelista Cora Debarbieri dio detalles acerca de cómo se encontraría anímicamente el futbolista.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su separación de Mauro Icardi?

Wanda, a través de su Instagram, reveló: “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales, pero… lo acepto, porque es parte de lo malo, de quién soy”.

Y, aseguró: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más, cuando hay amor, tampoco fue un error; no me arrepiento de nada”.

El anuncio de Wanda Nara donde confirmó su separación de Mauro Icardi.

Por último, añadió: Le di, a esa pareja, los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros; lo nuestro fue, siempre, más fuerte que lo exterior. Mi prioridad siempre fueron mis hijos y, hoy, lo son más que nunca. Gracias por el respeto”.

Filtraron cómo habría reaccionado Mauro Icardi tras separarse de Wanda Nara

Debarbieri, expresó: “Me llega la información de que Mauro está totalmente desamparado y encaprichado… no acepta la separación que plantea Wanda”.

Ante esto, prosiguió: “Los llamados de él hacia ella son constantes e insistentes… hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente”.

En cuanto al estado anímico de Icardi, remarcó: “Mauro está enceguecido. No entiende la palabra de Wanda cuando le dice ‘hasta acá llegamos, este amor se terminó; lo dimos todo, lo intentamos mil veces’. Él, no lo quiere entender ni escucharla”.

Por otro lado, la periodista dijo cómo se encontraría Wanda con el intento de Icardi de reconquistarla.“En varias oportunidades, ella deja el teléfono alejado porque ya le parece muy insistente la manera en cómo se está expresando”, indicó.

“Lo que siente Wanda es que ella tomó una decisión y necesita que se respete ya que, en el medio, hay una familia. La decisión ya la tomó y no se mueve ni un poco de ahí”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral