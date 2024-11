Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), y la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip), entregaron las distinciones institucionales “Decano Roberto Di Sandro” y “Democracia” en una ceremonia realizada en el Club El Progreso en la Capital Federal.

En esta segunda edición de los premios (creados el año pasado), según APeRA “se reconocen tanto a periodistas destacados por su rigor, trayectoria y ética profesional como a personalidades que contribuyen significativamente al fortalecimiento de las instituciones republicanas y democráticas.”

Esta vez el premio “Decano Roberto Di Sandro” lo recibieron los periodistas José Ignacio López, Liliana Calderón y Hugo Ferrer, junto con otros comunicadores destacados, entre ellos José Di Mauro, Agustìn Alvarez Parisi, Daniela Cortés, Laura Oliva, Silvia Rajcher, Alejandro Gomel, Verónica Univaso, Jorge Enrique González,, Antonio D’Eramo, Graciela Petcoff y Emiliano Russo. Además, el reconocimiento incluyó a Víctor Bugge, reportero gráfico de la Casa Rosada, Antonio Capria, camarógrafo de televisión, Marcelo Muchi, cronista de Crónica TV, y Alejandro Cancelare.

Ignacio Torres recibió el premio “Democracia”, junto a Fernando Ramírez, presidente de APeRA, y Julio Estevez, presidente de UpsAfip. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La distinción institucional “Democracia” fue otorgada a Ignacio Agustín Torres, gobernador de Chubut, entre otros.

Según Fernando Ramírez, presidente de APeRA, “estos galardones reflejan el compromiso de ambas entidades con la promoción de valores democráticos y la excelencia profesional. Y entregar el premio “Decano Roberto Di Sandro es un orgullo, por lo que significa para cada uno de nosotros, por todo lo que ha trabajado y logrado en sus 77 años como acreditado en Casa de Gobierno.”

José Ignacio López, Fernando Ramírez y Víctor Bugge. Otra edición de los premios “Decano Roberto Di Sandro” y “Democracia”. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por su parte, Julio Estévez, presidente de UpsAfip, dijo que “la libertad de expresión es clave para vivir en democracia. Los medios de comunicación siguen siendo relevantes para la sociedad y el poder.”

Durante la ceremonia se recordó también al reconocido periodista de judiciales Néstor Espósito, que falleció hace unos días a los 59 años. También fue uno de los impulsores de APeRa. “Fue un gran profesional y lo vamos a extrañar”, reflexionó Alejandro Gomel. Espósito trabajaba en Crónica TV y escribía en Tiempo Argentino.

El premio “Democracia, para el gobernador Ignacio Torres, junto a Hugo Ferrer, director de Grupo Crónica, quien recibió el premio “Decano Roberto Di Sandro”. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El gobernador Torres agradeció la distinción y destacó que “hay un dilema, porque hablar de democracia es hablar de espíritu crítico, de debate, de pensar distinto y, sobre todo, de poder decirlo. Tenemos la necesidad de alzar la voz en un momento en el que a muchos les atemoriza plantear una agenda diferente en esta Argentina pendular, donde uno está de un lado o está de otro y donde los debates en el Congreso son, lamentablemente, cada vez más inconducentes. Es necesario volver a poner en valor el debate, la discusión, con seriedad, y ‘no coincidir’ no nos hace ‘traidores a la Patria’, como así tampoco coincidir nos convierte en héroes. Lo más lindo que tiene nuestro país es el sentimiento republicano y democrático, cada vez más importante, y hay que defenderlo, independientemente de quien esté coyunturalmente en el poder. Todo acto que reivindique la democracia y el espíritu crítico, lo vamos a acompañar”.

Marcelo Muchi, cronista de Crónica TV desde hace 30 años, recibió el “Decano Roberto Di Sandro”. Dijo: “El Tano me ayudó mucho en mi profesión”. Hubo coincidencia con todos los distinguidos. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

José Ignacio López, muy emocionado, también recordó cuando en diciembre de 1979 le hizo la histórica pregunta por los desaparecidos al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, quien le respondió: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”. Además, puso en valor el rol de la prensa actual y los desafíos cotidianos.

José Ignacio López recibió la distinción “Decano Roberto Di Sandro”. Le fue entregada por Fernando Ramirez, APeRA, y Julio Estévez, UpsAfip. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Víctor Bugge, por su parte, habló sobre la importancia que sigue teniendo la fotografía como testimonio eterno. “Este premio en nombre de Roberto Di Sandro, me lleva a pensar a más de 50 años atrás. Toda una vida dedicada al periodismo y a la pasión por informar.”

Hugo Ferrer, director de Grupo Crónica, agradeció el premio “Decano Roberto Di Sandro” y valoró su figura por su trabajo en Crónica, tanto en el diario como en el canal, y su rol apasionado por informar. “Pasaron los gobiernos, pasaron los presidentes, pasaron los voceros y Roberto siempre está.”

Víctor Buggé, con Fernando Ramírez, habló del premio “Decano Roberto Di Sandro” y de la importancia de la fotografía. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Lo que viene

Esta ceremonia fue el preludio del anuncio que realizará Roberto Di Sandro el próximo lunes 2 de diciembre, cuando comunique oficialmente su retiro de la actividad laboral. El 29 de octubre cumplió 77 años como acreditado en Casa de Gobierno, donde la sala de periodistas lleva su nombre.

Las distinciones fueron entregadas durante la ceremonia que se realizó en el Club El Progreso. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, le entregará ese día al “Tano” Di Sandro una plaqueta como distinción por haber sido un trabajador de prensa “incansable ” en su trayectoria profesional. La distinción estaba prevista para el 7 de noviembre pasado pero un problema de salud de Di Sandro hizo que ahora se lo entregue en su casa de Palermo, donde hará su despedida junto a familiares, amigos y periodistas.

