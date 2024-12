Se filtraron chats de Wanda Nara y Mauro Icardi con las pruebas de sus infidelidades: “Lo que me mandó tu amante” Juariu compartió mensajes que se envió la expareja donde discutían sobre sus relaciones extramatrimoniales. En uno de ellos Icardi extorsiona a su exmujer con publicar un video íntimo de ella con el jugador senegalés Keita Baldé.

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia y en esa causa estarían adjuntados unos chats que demostrarían que el futbolista extorsiona a su exmujer con la publicación de un supuesto video íntimo en el que se la puede ver teniendo intimidad con el jugador senegalés Keita Baldé.

La panelista Juariu compartió en sus redes sociales un intercambio de WhatsApp de los mediáticos, donde Icardi le exigió a Wanda que le muestre las conversaciones con Keita Baldé. Este pedido surgió luego de que el futbolista comparara la situación con el escándalo que involucró a Wanda y la China Suárez en 2021, cuando él accedió a mostrarle sus mensajes con la actriz.

Sin embargo, Wanda se negó rotundamente. Según los mensajes filtrados, justificó su decisión argumentando que Icardi podría enviarle las pruebas a Simona, la ahora exesposa de Keita Baldé, lo que generaría un conflicto mayor.

”En mi casaaaa. No lo puedo creer. Por quéeeee”, escribió Icardi en medio del intercambio, dejando en claro su angustia. En otro mensaje, expresó: ”Dios, no me merezco esto, por qué”, junto con videos que, según trascendió, muestran a Keita Baldé en la casa familiar.

La amenaza de Mauro Icardi a Wanda Nara con un video íntimo

Uno de los puntos más polémicos de esta filtración es la existencia de un video íntimo, grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se vería a Wanda y Keita Baldé en situaciones comprometedoras. En los chats, Icardi habría amenazado con difundir estas imágenes, aumentando aún más la tensión entre ellos.

Yanina Latorre, quien siempre está al tanto de los conflictos mediáticos, aseguró en su streaming que tuvo acceso a la grabación. Aunque no mostró el material, describió las imágenes frente a sus compañeros. ”Juré no mostrarlo, pero tengo la primicia”, afirmó mientras revisaba su celular.

En los mensajes también se puede ver que Mauro reconoció todo lo ocurrido con la China Suárez en octubre de 2021 cuando Wanda la acusó de “cargarse una familia”.

Después de estos mensajes, Wanda y Mauro intentaron volver a apostar por la familia, pero les resultó imposible y hoy mantienen varios frentes judiciales abiertos.

Wanda Nara se encuentra en Punta del Este disfrutando de su gran momento laboral y de su relación con L-Gante, mientras que Mauro Icardi pasa estos días festivos con sus dos hijas y con la China Suárez, con quien aún no se muestra en público, pero ya estaría compartiendo varios momentos de intimidad.