La emblemática sede del Frente para la Victoria que durante casi cuatro décadas fue el corazón de las campañas kirchneristas en Río Gallegos, ubicada en la avenida Kirchner al 1275, ha cambiado de manos, lo que desató una fuerte reacción entre los referentes locales del peronismo. Este local, donde tanto Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner y Alicia Kirchner celebraron sus triunfos políticos, ahora pertenece al partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA).

La noticia causó indignación en las filas kirchneristas, quienes no podían creer que un lugar tan significativo para la historia del movimiento en Santa Cruz hubiera pasado a manos de sus rivales. Referentes de la agrupación “Los Muchachos Peronistas” expresaron su irritación: “Ese comando nunca fue de Néstor, sí de Cristina y de Alicia“, señalaron en una entrevista con La Opinión Austral, con enojo por la pérdida de lo que consideran un símbolo del kirchnerismo en la provincia.

“Esto refleja cómo estamos hoy“, afirmó Rudy Ulloa.

El empresario y dirigente peronista Rudy Ulloa, un histórico amigo de la familia Kirchner, no ocultó su bronca ante esta situación. “Vamos a volver“, afirmó con determinación, reconociendo la sorpresa y malestar que la noticia generó dentro del kirchnerismo santacruceño. Ulloa, en diálogo con LOA, manifestó que este traspaso es un reflejo del momento político actual: “Esto refleja cómo estamos hoy”, sentenció, dejando en claro que la pérdida del comando electoral no sólo es simbólica, sino que tiene implicancias más profundas sobre el estado de la política en la provincia.

Sorpresa y bronca en las filas kirchneristas

La revelación de que La Libertad Avanza, encabezada en la provincia por Jairo Guzmán, se había hecho con la histórica sede kirchnerista, tomó por sorpresa a los dirigentes peronistas, quienes admitieron que no esperaban este movimiento.

La Opinión Austral supo que se mostraron sorprendidos por la información dada a conocer por La Opinión Austral ante la realidad del edificio que albergó triunfos y derrotas electorales.

Según Guzmán, el alquiler del local fue una decisión estratégica para demostrar el “cambio de época” en Santa Cruz y marcar el terreno como el único espacio opositor real en la provincia. “La idea de tomar posesión de un lugar tan emblemático fue para demostrar que el cambio lo viene a representar La Libertad Avanza”, explicó Guzmán a La Opinión Austral.

Épocas confusas

La expresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) hasta diciembre pasado, María Cecilia Velázquez, también dio su postura ante la consulta de La Opinión Austral.

“El Partido Justicialista como expresión del Movimiento Nacional y Popular Peronista, está en este momento en pleno trabajo de comando y conducción“, señaló en primer término.

En la “concepción de filosofía política que adhirieron, los espacios pueden ser cobijo temporal de historias, de nuestras historias, las que nos constituyen pero no son las historias”, “vivimos épocas en las que se confunden las cosas con las personas, historias con historietas y gatos con leones”, agregó en su reflexión.

“Las historias de luchas nos empujan a los desafíos de hoy que son militar por los derechos que nos están robando, como evidencia el 54 por ciento de pobreza en Santa Cruz y la Argentina”, “no hay comando sin comandancia, y los pueblos eligen. Eso no se compra, ni alquila como las cosas. Las excede“, precisó más adelante.

“Para construir símbolos colectivos hay que construir historias colectivas. De lo contrario hay compra de productos, consumo y luego desecho. Algo que el menemismo supo interpretar de espalda a una Nación libre, justa y soberana. La verdad -como me dijo una vez una entrañable compañera- es hija del tiempo“, cerró.

Un militante de larga data

Hubo más repercusiones luego que La Opinión Austral diera a conocer la actualidad del símbolo del kirchnerismo en Santa Cruz.

Uno de los tantos militantes con larga trayectoria que hoy se encuentra alejado del mundo político prefirió opinar sobre esta realidad, pero sin identificarse. “Estoy totalmente alejado del PJ, no puedo opinar desde la distancia”, señaló en primer lugar.

“El lugar no era propiedad del Frente, no se alquiló más. Estaba todo tirado y un día no se alquiló más”, “es una cuestión de la oferta y la demanda, no es un problema político“, observó.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral.

Sobre este punto, el militante justicialista observó que “no hay lectura política, aquí se llegó a un punto que no se pudo pagar más el alquiler”, “todo forma parte de la oferta y la demanda, el alquiler estaba libre y ellos lo tomaron”.

Agregó que en lo personal “no iría a militar a un lugar que es símbolo de otra ideología política, pero es su proyecto político y como militante justicialista no tengo más nada que opinar”.

La presencia de Martín Menem -actual presidente de la Cámara de Diputados- marca que La Libertad Avanza crece en Santa Cruz, fue otra consulta de LOA. En su respuesta, el militante repitió que “estoy lejos de la política, pero Argentina es libre y podemos ir donde elijamos, yo no veo que haya ningún problema que venga quien quiera a Santa Cruz. Esto es un manejo de un partido político que no pertenezco ni perteneceré jamás en mi vida“.

Más posturas

Otro de los militantes que no dejó pasar por alto lo sucedido es Sebastián Puig, el docente escribió un texto llamado “El indómito comando del espíritu de los Pueblos”.

“A quienes nacen con el don de comprender el alma popular, a quienes lo consiguen alimentándose de las cosas sencillas, de las ternuras furtivas, de las rebeliones apasionadas y ruidosas, de los dolores evitables y por ello más profundos”, “a los que así son, no se necesitan palabras para explicarles que la dignidad del espíritu popular es intangible, no tiene cuerpo, no tiene muros…sus ojos son los de millones, sus brazos los de los abrazos enormes y colectivos convocados en las causas justas, sus pies los de miles y miles que siempre encontraron el camino de la conquista de la emancipación…que no es libertad mercantil”.

Sin embargo, “existen muchos para los que a veces el don les es esquivo o se lo hacen inimaginable, para estas tristes miradas todo se reduce a lo posible, a lo comprable, a lo evidente en las cosas. No son de otro planeta, los acechan los miedos de la propiedad y la avaricia, a veces hasta convertirlos en zombis”, siguió expresando.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral.

“¿Son seres irreconciliables?, mi corazón siente que no y mi imaginación sueña que al menos vale el esfuerzo y la pena explicarse, estirarse a espiar desde esas ventanas a un click de la desolación”, agregó.

“Emerge la motivación de reafirmar este domingo de octubre un tiempo que alberga en sus fechas la memoria de hechos enormes que nos habitan a los militantes del campo popular y peronista, aparece esta necesidad de repetir una y millones de millones de veces: bárbaros, incautos los espíritus que comandan los sueños populares habitan y dan vida a las almas de los pueblos, por eso no tienen un cuerpo, no tienen muros, no están en venta, no se alquilan, no se apropian”.

“El comando de un espíritu popular es irreductible, es indómito… es eterno, nos trasciende y supera todos los olvidos y rebajas de mercado”.

“Bárbaros: el “comando” del espíritu del pueblo está andando en busca de la verdadera liberación“, cerró.

Comando

En este escenario, La Libertad Avanza se encuentra en plena posesión de un espacio físico que otrora fue testigo de los acontecimientos políticos de las últimas décadas en la política santacruceña, regional y nacional. Mientras refaccionan el local y sus adherentes se acercan a darle forma y color al espacio, bajaron los cuadros de los líderes del PJ Santa Cruz.

Desde LLA celebraron grandilocuentemente que el lanzamiento lo encabezará el presidente del partido a nivel nacional, Martín Menem, por lo que “estamos muy contentos de su llegada“, y hasta invitó a la comunidad a asistir al acto. “Es el único espacio en la provincia que realmente es oposición y es cambio a lo que ya hemos visto”, mencionó.

Sin embargo habrá que estar atentos a lo que suceda con la votación en el Congreso por el presupuesto universitario. Una definición política de Javier Milei que golpea duro a la comunidad educativa argentina y le genera un alto costo político.

Por lo pronto, los liberales libertarios bajaron los cuadros de Néstor, Cristina y Alicia. Hoy la fisonomía de ese reducto político histórico para el kirchnerismo ya no está y avizora un nuevo horizonte que asegura ser la nueva política, pero siguiendo los pasos que ya dio el PJ Santa Cruz.

En un contexto de fuertes cambios políticos en Argentina, el kirchnerismo de Santa Cruz se enfrenta ahora al desafío de redefinir su presencia territorial y recuperar los espacios relegados a la oleada libertaria, mientras detenta el poder.

La tapa de La Opinión Austral con fotos exclusivas del nuevo comando de LLA generó impacto, sobre todo entre aquellos que consideran que el local formaba parte del legado político de los Kirchner en Río Gallegos. La rapidez con la que se realizó el traspaso sin que ningún referente kirchnerista lo anticipara, aumentó aún más la tensión y la bronca.