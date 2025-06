Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Argentina la zafra del langostino no comenzó en tiempo y forma. Se abrió la prospección pero no hay interés empresario para pescar. Es la primera vez en la historia de este sector productivo que sucede una situación de estas características.

LU12 AM680 entrevistó a Raúl “Tato” Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), explicó los entretelones del actual escenario de la actividad y el impacto negativo en la economía nacional y regionales. Porqué demanda una mesa conjunta de diálogo entre Nación, gremios y empresarios.

LU12: ¿Cómo se perfila la actualidad de la zafra del langostino?

RC: Lo que hoy vivimos lo advertimos hace más de 1 año. Hay muchas dificultades, pero dos centrales: la matriz fiscal y la de costos. Es muy preocupante. En lo fiscal aún se cobran derechos de exportación, el 9% del precio de venta. Hubo también un aumento muy fuerte que hizo el Gobierno en los Derechos Únicos de Extracción por cada kilo pescado. El tarifazo fue del 500%. En costos, Argentina sostiene un dólar que en 2 años tuvo una variación más menos del 20% con una inflación superior al 120% en el acumulado. Esta brecha entre el precio de venta y el aumentado de costos es superior al 100%. Es pérdida de rentabilidad. Este combo es lo que faltaba para rematar la actividad.

Además, está el Banamex. Una especie de camarón de criadero que hace 5 años producía 1 millón de toneladas en el mundo, ahora produce 5,5 millones y derrumbó el precio del langostino. Sin precio competitivo, presión fiscal y costos altos, mover la flota es ir a pérdida. Se hicieron reclamos, pero el Gobierno no se hizo eco. Hubo una mesa entre la patronal y la gremial para revisar los convenios colectivos. Los trabajadores dijeron que no son la variable de ajuste. Lo cierto es que la flota está paralizada porque hoy pescar es más caro que vender.

Argentina pesca 200 mil toneladas anuales de Langostino y son exportadas a mercados internacionales.

LU12: ¿De cuánto es la brecha?

RC: Pescar 1 kg de langostino tiene un costo que se acerca a los 6,50 dólares la tonelada y hoy el mercado lo paga entre 5,50 y 5,70 dólares. Eso es el costo directo. Después está el indirecto, al barco hay que hacerle mantenimiento, y reparar los motores. Hacen que la pérdida sea mucho mayor.

LU12: La actividad de los criaderos, ¿les afecta la competitividad?

RC: Pienso que tenemos una enorme oportunidad y lo trabajamos. Hoy producen 5,5 de toneladas y en 5 años van a ser 10 millones. Argentina nunca va a pescar más de 250.000 toneladas, es todo lo que se le puede sacar al mar. Entonces, tendremos un producto superpremium, salvaje de aguas cristalinas, de aguas frías como el nuestro que es de excelentísima calidad. Me parece que eso es lo que tenemos que trabajar. No estamos viendo los resultados en el corto plazo. Hay mucho trabajo para diferenciar un producto salvaje y el de criadero.

LU12: ¿Cómo fue el diálogo con el Gobierno nacional?

RC: El Gobierno de Chubut fue a pedir la apertura de prospección del langostino, celebramos esa proactividad a pesar que el conflicto es nacional y las provincias no tienen incumbencia a pesar que las afecta. Chubut y Santa Cruz no tienen movimiento en los puertos. Pero esa proactividad la debería tener Nación.

En aquella mesa con los trabajadores, ¿por qué no se sienta Nación y busca herramientas para una negociación sencilla?. El planteo empresarial es una rebaja salarial del 30%. Es un montón, es durísimo. A nadie le agrada. Pero se agotaron todas las instancias y nadie respondió. No se puede trabajar.

Durante años los trabajadores revisaron sus salarios para ir a tono con la inflación. Ahora nos pasa el revés, estamos perdiendo plata nosotros y no se puede revisar nada. Lo quisimos evitar, lo fuimos a plantear y no conseguimos solución alguna. Entonces por más esfuerzo que haga la política provincial no hay interés en anotarse en la prospección y en salir a pescar. Ya hubo una apertura, el plazo se venció el 23 de mayo y no se anotaron los empresarios. Mover un barco es perder plata.

LU12: ¿Fueron invitados a la última reunión del Consejo Federal de Pesca?

RC: Siempre somos invitados. Con Juan Antonio López Casorla, subsecretario de Recursos Acuáticos, tenemos teléfono abierto, mucha receptividad. Lo mismo con el consejo, pero las discusiones son tan profundas que exceden e esos ámbitos. Hicieron un ajuste en el derecho de extracción, un ajuste que para mí es necesario, pero no suficiente. Hasta ahí llega su su incumbencia.

LU12: ¿Qué pronóstico hay de pérdida?

RC: La pesca en Argentina es el octavo exportador con 2.000 millones de dólares de exportación, de los cuales el 60% es langostino. Si no se soluciona, la pérdida será de unos 600 millones de dólares solo de exportación. Después está el efecto derrame en las economías regionales. Cuando la actividad está trabajando, funcionan las estaciones de servicio, los proveedores, estibadores, almacén, la gente consume. Ingresa dinero al bolsillo de los trabajadores y va al consumo.

El empresario chubutense, cerró sus declaraciones esperanzado con una pronta solución para que la actividad retome su rumbo productivo.