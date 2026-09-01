Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 1 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Violencia e inseguridad en Río Gallegos: Joven intentó apuñalar a otro *Reconstrucción del crimen de Nelson Romero: este miércoles, los alegatos *Fin de una era: Messi anunció su retiro de la Selección

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reconstrucción del crimen de Nelson Romero: este miércoles, los alegatos

Pleno centro. Violencia e inseguridad en Río Gallegos

Joven intentó apuñalar a otro

Un hombre con un arma blanca se peleó con otras cuatro personas. Sacó un cuchillo de su mochila e intentó herir a uno de ellos. La Policía logró detenerlo a pocas cuadras.

CONICET pide un sistema de alerta en El Chaltén por posible avalancha como en Nepal

Con una carta manuscrita: “Gracias Dios por hacerme argentino”

Fin de una era: Messi anunció su retiro de la Selección

Salud. Comenzó a funcionar el servicio de telemedicina en Santa Cruz

Represas. Reactivación

Jaime Álvarez: “La mano de obra, los insumos y servicios deben ser de Santa Cruz”

Polémica, Concejo Deliberante

D’Amico denunció que el Municipio de Río Gallegos adeuda $80 millones a proveedores

Agenda. León XIV en Argentina

Visita del Papa: Nación se reunió con el Vaticano

Exclusivo

Con un niño de 5 años, la Justicia priorizó el “amor” por sobre el ADN

Daniela Pino, jueza de Familia de Rawson, habló del inédito fallo con La Opinión Austral