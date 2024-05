La comunidad de Tres Lagos se unió al reclamo de las dos trabajadoras del Correo Argentino de esa comisión de fomento, que temen por el cierre de la sucursal. Griselda Ivovich, empleada del Correo de la localidad brindó su testimonio en LU12 AM680, donde expresó que los retiros “de voluntarios, para mí y mi compañera, no tienen nada“. Sobre cómo se presentó la situación, expresó que las llamaron hace varias semanas diciéndoles que, si no piden el retiro voluntario, “tenemos que esperar que venga el telegrama de despido porque en uno a dos meses, se cierra la sucursal“, manifestó al tiempo que añadió que es el mismo argumento que se está utilizando en las otras sucursales del Correo en Santa Cruz.

En cuanto a esta decisión, Griselda Ivovich indicó que, en caso de concretarse, a Tres Lagos solamente llegaría el correo privado que, “creo que es a lo que están apuntando”, pero “el privado no cumple la función social que cumplimos nosotros“, aseguró. En ese orden, manifestó que en el Correo Argentino se paga, por ejemplo, ANSES, Western internacionales, giros, etc. La empleada afirmó que la presencia del correo en esa localidad es clave, pero no sólo para los que viven en el casco urbano, que es cierto que es pequeño, sino fundamentalmente para aquellos que lo hacen en la zona rural. “Necesitan de este servicio, les llegan encomiendas que les mandan los familiares y se quedarían sin ese servicio”, afirmó.

Qué había dicho Carambia

Quien ya se había referido a la apremiante situación de las dos trabajadoras de Tres Lagos había sido el senador santacruceño José María Carambia (Movere). Fue al hacer uso de la palabra en el marco del Informe de Gestión presentado la semana pasada por el jefe de Gabinetes de la Nación, Nicolás Posse, en el Congreso. En esa instancia, el exintendente de Las Heras, indicó: “El otro día tuvimos una teleconferencia con trabajadores de un pueblito que se llama Tres Lagos, es una Comisión de fomento de muy poquitos habitantes, y Griselda trabaja en el Correo Argentino y comenzaron amenazas, a perseguirlas, diciéndoles que, si no firman el retiro voluntario antes del 24 de mayo, no sé por qué esa fecha, si será por el Pacto de Mayo, iban a ver los que les iba a pasar”.

Seguidamente, el ex intendente de Las Heras manifestó: “Imagínense la incertidumbre” a lo que preguntó: “¿Hay plata para pagar indemnizaciones de gente que trabaja hace más de 20 años pero no hay plata para obra pública?”. Asimismo, insistió: ¿Qué es lo que buscan con el Correo Argentino? ¿Van a pagar las indemnizaciones en una eventual privatización más adelante, entonces quien gana la licitación de ahora pagar esa indemnización?”.

José María Carambia manifestó que “no es lindo ni fácil hablar con vecino

s cuando están llorando y en estas circunstancias, y para nosotros que somos del interior, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, significan muchísimo”. Al respecto, agregó que es parte de la conectividad. “Por eso ya vamos diciendo una postura firme que para nosotros está mal privatizar Aerolíneas Argentinas, está mal privatizar Correo Argentino” y añadió que la situación que comentó antes se estaba viendo todos los días en provincias como Santa Cruz.

Finalmente, el senador expresó: “¿Qué le digo a Griselda? ¿Que esté tranquila? ¿Que se ponga nerviosa?” y, además, “¿Qué le va a pasar si no acepta el retiro voluntario?”.

Ante esto, Nicolás Posse respondió en ese momento que “el retiro en el Correo Argentino es voluntario, y obviamente siendo voluntario, cada trabajador elije” y añadió: “Ya se adhirieron a ese retiro voluntario 1.700 trabajadores y, obviamente, quien no lo hace sigue trabajando normalmente”. Incluso, sobre la situación de Tres Lagos, aseguró que hay dos trabajadores del Correo Argentino que siguen en funciones y más allá de cualquier situación particular, lo que yo dije antes para la línea 134 (para hacer la denuncia), vale para cualquier situación de este tipo con lo cual eso está disponible”, aseguró.