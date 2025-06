Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ernesto Fasola, autor del escrito, se prepara para la presentación de su libro “El mundo de las criptomonedas. Blockchain y otros medios de pago” en la UTN Santa Cruz. En un adelanto exclusivo con La Opinión Austral, el escritor -execretario de Néstor Kirchner– nos adentra en el mundo de las criptomonedas y explica cómo es el avance de la cuasi moneda en la vida económica de los argentinos.

Nació en Río Gallegos y es Licenciado en Políticas Públicas y Gobierno y Técnico en Régimen Aduanero. Completó una Especialización en Estructura y Desarrollo Económico, Maestría en Estudios internacionales y actualmente está escribiendo su tesis doctoral en Ciencias Políticas. También se desempeñó en el Banco Nación.

LOA: Estás preparando la presentación de tu libro “El mundo de las criptomonedas. Blockchain y otros medios de pago” en Río Gallegos

Ernesto Fasola: Estoy en permanente contacto con el rectorado de la UTN Santa Cruz y prontamente se definirá la fecha de la presentación. Se prepara el Aula Magna, es un lugar cómodo. Soy de Río Gallegos y siempre quiero volver a mi pueblo cada vez que puedo.

El libro fue presentado oficialmente el año pasado -en septiembre- y a los pocos días sucedió una estafa piramidal enorme en la localidad de San Pedro, Buenos Aires. Lamentablemente una estafa piramidal que se enmascaró detrás de una supuesta inversión en criptomonedas, fue un momento oportuno para explicar qué es una estafa piramidal y qué es una criptomoneda. Está faltando en nuestro país educación financiera.

LOA: ¿En tu libro describís el mundo de las criptomonedas?

EF: Se llama el Mundo de las Criptomonedas, Blockchain y otros medios de pago. Está relacionado con la forma que los ciudadanos de a pie tenemos para pagar. Las criptomonedas se van metiendo entre nosotros sin que lo queramos y aquel que tiene cripto puede tener una tarjeta y pagar en el supermercado.

Las exchanges funcionan como casas de cambio. No dan préstamos pero son organizaciones financieras de custodia. Están al cuidado de tus activos cripto. Existe una especie de billetera virtual donde se depositan tus bitcoin de una de las cinco o diez monedas que más se compran y venden. Esa billetera virtual habitualmente tiene convenio con alguna marca de tarjeta de crédito o débito y podes operar con esas vía de pago.

Un bitcoin hoy por hoy vale 100 mil dólares, es decir 100 millones de pesos. Vas al supermercado y cada vez que compres 100 mil pesos que es 0,01 bitcoin se te descuenta de tu cuenta

LOA: Es un notable avance de las bitcoin

EF: Ya no es ciencia ficción. Antes la gente se preguntaba qué hacer con un bitcoin y la respuesta era clara: nada. Sólo tener una reserva de valor. Nuestro país con las restricciones cambiarias que venimos teniendo en los últimos 10 años cualquier alternativa para esquivarlo ganaría adeptos. El CEPO arranca allá por el año 2012 con un gobierno de Cristina Fernández, siguió con Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei

El CEPO es un problema que los argentinos conocemos y cuando encontramos una forma de esquivarlo, el método es utilizado. Las criptomonedas fueron esa vehículo para tener tus pesos equivalente en dólares. La cripto es dólar.

LOA: El dinero tiene que servir como patrón de respaldo y como medio de intercambio. ¿Las cripto van por ese camino?

EF: En principio, las cripto cumplen tres de las funciones básicas que tiene el dinero: Unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Estamos hablando casi de dinero.

Se debe aclarar que en la actualidad hay dos clases de monedas. Las del sector público que son las que emiten los estados, y del sector privado que son las que emiten claramente estos creadores tecnológicos. .

Entonces, hay dos grandes grupos y ahí aparece la naturaleza jurídica. Las del sector público son las que emiten los estados, es el dinero tradicional y es de aceptación obligatoria. El Estado te cobrará impuestos en esa moneda. Esto es tener identidad y soberanía monetaria, el Estado delega en su banco central el poder de emitir moneda propia. En cambio, la del sector privado es diametralmente opuesta, es de aceptación voluntaria. No hay obligación a aceptar un bitcoin si vos vendes un producto o un servicio. Aclaro que no tiene respaldo, garantías, tampoco tiene relación con la economía real y no tiene organismo de control alguno. La persona que acepta un bitcoin es responsable. Si alguien te estafa no hay dónde quejarse.

El libro empezó siendo una tesis de maestría, tuve cuatro entrevistas fantásticas con cuatro presidentes del Banco Central: Juan Carlos Fábrega, Domingo Cavallo, Miguel Ángel Pesce y el último, Martín Redrado, alguien a quién conozco mucho. Son economistas reconocidos de nuestro país que me ayudaron a pincelar esta realidad que tenemos todos encima porque ya no es ciencia ficción, ya es una realidad que llegó para quedarse.

Una criptomoneda no tiene un activo detrás, no es tangible. Es un código digital. Cuando se adquiere un bitcoin tenés dos formas de almacenarlo: una billetera fría o una billetera caliente. La primera es un pendrive. El que lo vende te dice aquí tenés tu bitcoin y te da un pendrive, mientras que vos le entregaste a ese señor 100 mil dólares que adentro tiene un código digital que equivale a un bitcoin. Y la billetera caliente, la operación se alojó en algún exchange local o internacional.

El soporte donde están almacenadas les otorga un rango de gran seguridad que es la cadena de bloques lo que todos llaman blockchain. No es otra cosa que un sistema muy sofisticado de almacenamiento de datos prácticamente imposible de vulnerar. Este ecosistema es seguro. Tampoco interviene el Estado, no te cobran impuestos.

LOA: Argentina es un país de punta en las cripto

EF: Me parece que haber tenido tantos años con restricciones externas, problemas cambiarios serios, nos ha vuelto un país de punta. Pero tiene que ver también con que el 80% de la población tiene acceso a internet, el 85% de la población tiene un smartphone. Hay datos que uno no debería soslayar. Hubo gobiernos previos a este que concretaron mucha inversión en tecnología y que hoy por hoy la gran mayoría de la población es beneficiaria de esas inversiones.

En Latinoamérica, en el 2024 cuatro de cada diez descargas de billeteras virtuales se hicieron en Argentina. Estoy hablando de toda Latinoamérica mira, es muy alta la estadística.

Vengo de estar en un congreso en Estados Unidos que se hace una vez al año y me tocó participar en el panel cripto. Y contaba que el año pasado en nuestro país se operaron en compra y venta de cripto 91.000 millones de dólares en todo el año, mientras que las exportaciones totales de nuestro país son 80.000 millones de dólares. Se transaron más criptomonedas que lo que exportamos, que todo lo que produce nuestro país. Es una cosa de loco.

LOA: Es extraordinario para las cripto, pero es una mala señal para Argentina. ¿Ocurre en otro país fenómeno similar?

EF: No, para nada. Es un fenómeno local, quiero creer que está asociado al CEPO y son realidades de un momento muy puntual. Esto fue 2024 y no sé si este año habiendo salido del CEPO con el actual gobierno se va a producir esta escalada de cantidad de operaciones. Va a depender del factor confianza, porque puede ser que se levante la medida, pero si la gente no tiene confianza…

Las cripto tienen dos grandes motores. Uno es la tecnología, el sistema de almacenamiento blockchain que es prácticamente imposible de vulnerar. Por otro lado, te diría el más importante es la confianza. Esa es la realidad de esta nueva economía digital.

LOA: ¿Las señales también vienen por la desconfianza en la economía tradicional de Argentina?

EF: Sí. Pensemos que Argentina viene de una historia económica poco estable en los últimos 50 años. Vengo escribiendo mi segundo libro sobre fuga de capitales e investigo la historia económica. Tenemos dos grandes periodos en que Argentina tiene estabilidad, el de Domingo Cavallo entre 1991 y 1995 y el segundo es de Néstor Kirchner, del 2003-2007. Luego hay que buscar 100 años para atrás para encontrar algún periodo más o menos decente, con crecimiento, con estabilidad de precios

Por eso yo entiendo el entusiasmo de muchos jóvenes de incursionar en la cripto aún sin saber de qué se trata. Encuentran un lugar a donde alojarse y resguardarse y sentirse tranquilos que sus ahorros van a estar ahí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo a la perfección.

LOA: ¿La aún cotización sostiene en un gran valor?

EF: Sí, claramente. Funciona como el nuevo oro, es la nueva reserva de valor.

Donald Trump, en febrero determinó que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a tener una cuenta específica con bitcoins. En su campaña anunciaba que era un entusiasta de los criptoactivos, pero no hablaba de criptomonedas, sino de bitcoin. Entonces cuando gana las elecciones había mucha expectativa y se especulaba que el bitcoin iba a subir e iba a llegar a 150.000 dólares, la realidad es que sí pegó un salto bastante importante pasó de 70.000 a 100.00 dólares rápidamente.

Porque sabían de la inquietud y de cómo Trump iba a promocionar el Bitcoin. De manera tal que sí, es un activo muy especulativo, altamente volátil, funciona en un mercado de competencia perfecta donde no interviene el Estado, o sea, hay comprador y vendedor. Con lo cual, si hay 10 tipos que levantan la mano y dicen yo vendo un Bitcoin, hay que mirar cuántos tipos están del otro lado queriendo comprar. Eso va a hacer que el precio suba o baje. Es un mercado de competencia perfecta.

Parecería que va a seguir un camino y una tendencia a la suba. De a poco, estas monedas virtuales se están acercando a la economía real y eso cambia todo el escenario.

“El mundo de las criptomonedas. Blockchain y otros medios de pago“, es un apasionante libro que muestra las ventajas y riesgos de las cripto del santacruceño que más sabe de esta cuasimoneda.