Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro se encuentran en alerta hace meses ante las sospechas de una posible estafa piramidal con un supuesta criptomoneda china llamada Rainbowex, de “Knight Consortium”, una empresa conformada por un grupo de accionistas extranjeros. Tras un evento, se comprobó que los supuestos ejecutivos son actores polacos.

La organización, que captó miles de personas en ciudades como San Pedro, Bahía Blanca y Gualeguaychú, ofrecía retornos diarios del 2% sobre inversiones en dólares, bajo la promesa de multiplicar los fondos en poco más de un mes. Así, a nivel mensual, tendrían un rendimiento de entre un 30% y un 60% en dólares.

Esta tasa, inverosímil en cualquier mercado financiero legítimo, no fue cuestionada por quienes ya estaban inmersos en el esquema. La comunidad de “caballeros” confiaba plenamente en la estructura, sin haber conocido en persona a ninguno de los responsables, hasta aquella gala.

Supuestamente, la moneda virtual opera en el mercado de valores y tiene inversores en todo el mundo. Sin embargo, no posee aval legal ni sustento jurídico.

Un tercio de la población invirtieron en la criptomoneda china

En San Pedro, el caso es paradigmático. De los 70 mil habitantes que tiene la ciudad, entre 12 y 15 mil ya tienen cuentas abiertas en la empresa e invirtieron todos sus ahorros.

El método de la estafa

El familiar de uno de los ahorristas contó que “tienen que depositar la plata en una financiera y después les dan un link para operar a diario en un horario determinado, por ahí compran y vende acciones”. Aclaró que, si bien “están cobrando”, el sistema es “una manipulación de mercado, una estafa” porque “no hay respaldo legal”.

“En San Pedro se está viviendo una vida alocada. Puede llegar a ser una catástrofe para la ciudad. Empresas enteras se han metido en esto. Depositan el cien por ciento del salario y viven de las ganancias. Cuando depositan, la financiera les retiene un porcentaje del 5% y cuando la retiran, un 3%”, contó el joven.

Si bien en un comienzo la promoción fue por el “boca en boca”, fue tal el impacto entre los habitantes de San Pedro que desde la empresa decidieron crear un grupo de promotores en la ciudad, los cuales incitaban a los vecinos a poner sus ahorros en la plataforma. Acto seguido, los ahorristas debían incorporar a otros participantes, un método común en los fraudes piramidales basados en el esquema Ponzi.

“Te seducen. Me ofrecían para ser participante, todo el mundo te ofrece entrar. Cuando les decís que no, te dicen que sos un tonto por no meterte en eso”, contó el joven.

Los líderes de Knight Consortium con sede en San Pedro, uno de ellos identificado como Luis Pardo, se encargan de administrar un grupo de Telegram en el que pasan información sobre las operaciones y oportunidades de inversión.

Uno de los elementos clave en la difusión de esta estafa fue la figura conocida como “La China“, una mujer de rasgos orientales que se convirtió en la cara visible del esquema. Ella instruía a los inversores sobre el momento exacto en que debían operar, lo que generaba una especie de ritual nocturno en San Pedro, donde las actividades se detenían y todos esperaban ansiosos las órdenes de la supuesta experta en criptomonedas.

La mujer cada noche da “la señal” para que inicie la compra y venta de criptomonedas criptomonedas.

Dos actores polacos fueron contratados para interpretar a empresarios

Ante todo este escenario, surgió la sospecha de que esas inversiones no eran reales y el rumor se difundió, por lo que el pasado 21 de octubre los supuestos ejecutivos de Knight Consortium decidieron hacer un evento en el lujoso Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires.

El actor Maurycy Lyczko, con experiencia en producciones españolas como La Zona, y Filip Wałcerz, pianista y actor con un repertorio más modesto, fueron convocados por la agencia para participar del evento corporativo en CABA. Lo que no sabían es que este viaje los llevaría a formar parte de una estafa que afecta a cientos de miles de argentinos.

Ambos volaron desde Varsovia hacia Buenos Aires el 16 de septiembre, contratados para interpretar a altos ejecutivos de Knight Consortium. El 21 de septiembre, en el Hotel Emperador, dieron discursos en inglés y español frente a una audiencia expectante, compuesta por líderes de la comunidad argentina que esperaban recibir una condecoración especial.

El evento fue una mezcla de lujo y pomposidad. Con shows de tango y folklore, y discursos entusiastas sobre el futuro de la organización, los polacos realizaron su actuación sin sospechar que estaban engañando a cientos de asistentes. Al terminar la ceremonia, ambos fueron rápidamente retirados del lugar por “Ashley”, su único contacto con la agencia que los había contratado.

Lo más sorprendente es que Maurycy y Filip afirman haber actuado sin tener pleno conocimiento de la naturaleza de la empresa que representaban. Según explicaron, habían recibido el guion un día antes del evento, y aunque tuvieron dudas al ser instruidos para hacerse pasar por empresarios, la agencia les aseguró que era una práctica común en la cultura corporativa de Singapur.

Al día de hoy, ni Maurycy ni Filip han recibido el pago acordado, que debía realizarse en criptomonedas. Tampoco están seguros del verdadero alcance del engaño en el que participaron.

La alerta

Pese a que los rumores circulaban hace meses, los inversores de San Pedro se alarmaron luego de una publicación del programador Maximiliano Firtman en X donde advertía sobre el caso: “Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”.

Una investigación posterior reveló que Knight Consortium no existe, al menos no desde 2010 como se había afirmado. Su página web fue creada recientemente y RainbowEx, la aplicación que prometía los retornos exorbitantes, se dedicaba a sustraer los fondos de los usuarios y sus datos personales.

Luego de que el caso trascendiera en los medios nacionales, varios usuarios intentaron retirar su dinero pero les dijeron que había una falla técnica en el sistema. Además, el grupo de Telegram ya no admite enviar mensajes, solo el administrador puede escribir. La incertidumbre crece entre los vecinos que invirtieron grandes sumas de dinero y temen perderlo todo.