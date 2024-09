Violencia de género: se conocieron videos de Néstor Ortigoza golpeando a su ex pareja Se trata de dos videos en los que el ex futbolista y ahora ex vocal de San Lorenzo ataca a Lucía Cassiau. En las últimas horas, se hicieron virales tres videos en los que se lo ve ejerciendo violencia de género.

Por La Opinión Austral | 19 de septiembre 2024 · 9:11 hs.