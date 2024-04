Este lunes a las 11 finalmente la ley bases regresa al recinto y los diputados tratarán el proyecto, junto con el paquete fiscal y la reforma laboral, en dos jornadas. Con la idea de que hay un espíritu compartido “de sacárselo de encima”, del Gobierno programaron una sesión maratónica que puede llegar a durar hasta la madrugada del miércoles. De todos modos, la letra chica aún queda por conciliarse: ¿Qué tan asegurada está la aprobación de la ley ómnibus?

“Hay que buscar lo posible, no lo ideal”, fue una definición que deslizó uno de los legisladores de Hacemos Coalición Federal en medio del tira y afloje que se llevó a cabo antes del dictamen de mayoría, que culminó en que los proyectos sufran todavía más cambios.

Según consignó BAE Negocios, esa narrativa la comparten los miembros del oficialismo, que pasaron del “todo o nada” en enero a ceder, ceder y ceder. Con tal de que tengan los votos para hacerse de la ley y pasar página, rumbo al Pacto de Mayo, ya no temen adentrarse en lo que tanto resistieron: la negociación – que, de haberla considerado en su momento, la ley ya estaría aprobada -.

Los volantazos

La consigna era simple, aunque no fácil: llevar de vuelta el proyecto al Congreso, pero no sin antes tener asegurada su aprobación, y hacerlo rápido. Tres meses después, consiguieron puntos de acuerdo sobre los principales ejes:

La restitución de la cuarta categoría de Ganancias : para eso tuvieron que cambiar la actualización anual que idearon en el nuevo borrador por una semestral y excepcionalmente trimestral por septiembre de este año. El piso subió y quedó en $1,8 millones para solteros y $2,2 millones para casados con hijos, con una primera escala del 5%.

: para eso tuvieron que cambiar la actualización anual que idearon en el nuevo borrador por una semestral y excepcionalmente trimestral por septiembre de este año. El piso subió y quedó en $1,8 millones para solteros y $2,2 millones para casados con hijos, con una primera escala del 5%. Las privatizaciones : que de las ambiciosas 44 que presentaron originalmente se redujeron a 10, y Banco Nación – por temor a que no consiga el apoyo suficiente y desmorone todo el proyecto – terminó anulándose a último momento, previo al dictamen de comisión. Quedaron vigentes las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas S.A, Energía Argentina S.A, Radio y Televisión Argentina S.E e Intercargo SAU; y entregadas en concesión serían Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la Repúbica Argentina S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), y Corredores Viales S.A.

: que de las ambiciosas 44 que presentaron originalmente se redujeron a 10, y Banco Nación – por temor a que no consiga el apoyo suficiente y desmorone todo el proyecto – terminó anulándose a último momento, previo al dictamen de comisión. Quedaron vigentes las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas S.A, Energía Argentina S.A, Radio y Televisión Argentina S.E e Intercargo SAU; y entregadas en concesión serían Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la Repúbica Argentina S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), y Corredores Viales S.A. La declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética – y la delegación de facultades que conlleva – se redujeron de 11 a 4 y por un año. Este punto aún genera dudas y puede terminar de caerse en el recinto.

en materia administrativa, económica, financiera y energética – y la delegación de facultades que conlleva – se redujeron de 11 a 4 y por un año. Este punto aún genera dudas y puede terminar de caerse en el recinto. Los montos de los fondos fiduciarios que se modifiquen o cancelen serán redirigidos a la masa coparticipable y no al Tesoro, respetando el origen de su creación.

que se modifiquen o cancelen serán redirigidos a la masa coparticipable y no al Tesoro, respetando el origen de su creación. Se eliminó por completo el artículo de desregulación económica, que autorizaba al presidente a desregular o modificar las normas de control de precios, así como también se eliminó el capítulo de consolidación de los títulos públicos del Fondo de Sustentabilidad de la Anses (FGS).

Cómo se va a tratar

En línea con la misión de que ese proyecto no vuelva a mencionarse en el recinto hasta que estén seguros de que no será otro fracaso legislativo, el oficialismo viene haciendo matemáticas. De allí que hayan cedido con cambios de último momento: todo se define por la cantidad de votos y no están dispuestos a llevarse sorpresas.

Mismo, los diputados radicales reconocen que su poder reside en sus bancas -lo cual piensan utilizar para presionar sobre la inclusión de la eliminación de los aportes sindicales en la reforma laboral -. “Esto no depende de Pichetto, nosotros tenemos más votos”, levantaron la ceja de la UCR tras llevarse la propuesta mediadora del Gobierno bajo el brazo.

La organización de la sesión será clave para avanzar de una forma prolija. A sabiendas de que la oposición solo tiene como herramienta dilatar el debate lo más que puedan para que caiga la sesión, la idea es arrancar con un tratamiento por títulos, no por incisos, como fue en enero.

El viernes por la tarde se reunieron los bloques afines con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem para definir la estrategia. Sin cortes nocturnos, sesionarán a las apuradas para tener la ley aprobada antes del miércoles 1 de mayo, el día del Trabajador.

La votación en particular

Los números para la votación en general son más seguros. Con los 84 votos asegurados de La Libertad Avanza, el PRO, el MID e Independencia, sumado a los votos de al menos 54 radicales que seguro acompañen de Hacemos Coalición, la UCR e Innovación, el piso ronda entre los 138 y 150 votos, versus los 104 votos negativos que restan de la oposición (UxP y Frente de Izquierda).

UxP hará lo posible para alargar la sesión

Sin embargo, los aliados comienzan a dividirse en lo que refiere a los artículos en particular. Por un lado, la famosa reforma laboral y el planteo de incluir los aportes sindicales de parte de la bancada de De Loredo, que generó discrepancias con la bancada de Pichetto al punto de amenazar con no votar la ley bases.

La restitución del aumento de la alícuota del Impuesto Mínimo Interno del 70% al 73% (Impuesto al Tabaco) para igualar el mercado tabaquero es otro de los puntos – si no el más – sensible, y genera tensiones con el PRO, quienes no quieren incluir ese punto en el proyecto. De Hacemos Coalición e Innovación Federal pisaron fuerte con insistir en el recinto.

Una cuestión que puede volver a ponerse en discusión es la delegación de facultades. El dictamen mantuvo la declaración de emergencia por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, pero los radicales están divididos al respecto.