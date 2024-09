Yanina Latorre fue invitada al streaming “Nadie dice nada” (Luzu TV), donde aniquiló a Lizardo Ponce, quien, en reiteradas ocasiones, fue acusado de “colgarse” de varios influencers.

Los picantes dichos de Yanina Latorre sobre Lizardo Ponce

Primero, la penelista definió a Lizardo como un “chupa ort… de influencers”.

En este marco, hizo referencia a que es amigo de Emilia Mernes, Oriana Sabatini y Tini Stoessel. “‘Ay, es mi amiga del alma, tomamos el té’… está todo el día chupándole el ort… a tantas influencers”, lanzó.

E, indignada, continuó: “Me tiene los huevos al plato Lizardo. Él, Oriana Sabatini, la Reini (Sofía Gonet), Juli Poggio, mi hija (Lola Latorre) y la mar en coche”.

Seguidamente, calificó al conjunto de referentes en las redes sociales como “una manga de pelotudos”; finalmente, soltó: “Es show, humor, lo dije, lo pienso”, mientras los integrantes del canal de streaming estallaban de risa.

“La Reini” aniquiló a Yanina Latorre

Luego de que Sofi Gonet “La Reini” contó que tuvo una relación tóxica, Latorre se burló de ella y la influencer hizo un fuerte descargo.

En un TikTok, Gonet puso en contexto a sus seguidores asegurando que “Yanina estuvo burlándose palabra por palabra de lo que dijo en la entrevista que hizo para “Caras”; tras esto, expresó: “En un momento, cuando va a empezar a leer la parte en la que yo hablo de esta relación tóxica, le pregunta a una compañera, ‘¿la fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme’. A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas”.

Luego, continuó: “Déjame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que, claramente, no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer, con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí, me parece criminal y peligroso”.

