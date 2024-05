Hace unos días, Mauro Dalessio de Gran Hermano (Telefe) fue eliminado del reality por haber recibido la mayor cantidad de votos negativos. Tras su salida, estuvo frente a los analistas, quienes hablaron sobre sus estrategias y acerca de la relación tóxica que tuvo con la competidora más polémica, Juliana “Furia” Scaglione; a raíz de esto, el exjugador aseguró que “su compañera lo obligó a dormir con ella”; luego de estas picantes declaraciones, Yanina Latorre y Nazarena Vélez, las panelistas del programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, repudiaron el accionar de Furia y lanzaron un fuerte descargo.

¿Qué dijeron Nazarena Vélez y Yanina Latorre sobre el accionar de Furia de Gran Hermano?

Al ver las imágenes, Nazarena, indignada, expresó: “Es tremendo. Me pongo en el lugar de la mamá de Mauro y veo a uno de mis hijos en una situación así, con una chica que, días previos, por no querer tener relaciones sexuales se pone así de violenta, me desespero”.

Y, continuó: “Él ya no sabía cómo, de una manera educada y amorosa, decirle ‘no quiero tocarte, flaca. No tengo ganas. No quiero dormir con vos’”.

Ante estos dichos, Yanina estuvo de acuerdo con su colega, y, comentó: “Yo, la mato. Él tiene derecho a decirle que “no””.

“¡Es un horror!”, le respondió Vélez, y, Latorre, manifestó: “¿Por qué una mujer puede obligar a un hombre y si hace lo mismo el hombre es un desastre?”.

“Es lo mismo y acá nadie dice nada. Si hubiera sido al revés, Gran Hermano lo sacaba de la casa”, afirmó Yanina.

Por último, la modelo añadió: “Sí, la vemos a la piba y decimos “esto es un horror”, porque, yo repito, la banco y me parece la jugadora de la casa, pero esto es espantoso y punto”.

La mamá de Zoe de Gran Hermano hizo un repudiable comentario sobre los chinos y piden su expulsión

Este lunes, el conductor del reality, Santiago del Moro, hizo ingresar a nueve amigos y familiares de los participantes; entre ellos, cruzó la puerta la mamá de Zoe, Aixa Abasto, que no tardó en generar polémica por un desubicado dicho que lanzó sobre el perro Arturo.

Todo sucedió mientras los “originales” y “visitantes” se quedaron en el living, charlando en el sofá, y, allí, la mascota de la casa se puso a jugar con Martín Ku y su recién llegado amigo, Facundo Chen.

Como vio que el perro se subía por el respaldo del sillón y comenzaba a olfatear con interés a Facundo, para conocerlo mejor, la mamá de Zoe atinó a decirle a su hija: “¡Se lo van a comer! Los chinos comen perros”.

La frase no pasó desapercibida entre los televidentes trasnochadores y, de inmediato, se generó un pedido en las redes sociales pidiendo la expulsión de la rubia, de quien su hija contó que “vive de su nuevo marido y no trabaja”.

Teniendo en cuenta la nueva dinámica de las eliminaciones en Gran Hermano, por el tiempo que permanezcan los “visitantes”, hubo pedidos de “Aixa y Zoe al 9009″, en referencia a que el que se despida de la casa “arrastrará” a la persona que acompaña.

Leé más notas de La Opinión Austral