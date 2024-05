En la última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), Mauro Dalessio fue la persona que recibió más votos negativos; por ende, tuvo que abandonar la casa. Al salir, los analistas del reality, Laura Ubfal, Sol Perez, Ceferino Reato, Gastón Trazeguet y Eliana Guercio, comentaron acerca de las estrategias que realizó y, también, hablaron sobre la relación que tuvo con la participante más polémica, Juliana “Furia” Scaglione, con quien, el día de la expulsión, terminaron quedando en un mano a mano; a raíz de esto, el exparticipante hizo una fuerte revelación sobre la actual competidora que los desconcertó a todos.

¿Cuál es la fuerte confesión que lanzó Mauro sobre Furia de Gran Hermano?

Todo sucedió cuando Ceferino le dijo a Mauro que “a pesar de que, en reiteradas ocasiones, Furia lo maltrató, él decidió pasar tiempo con ella”, a lo que Dalessio, aseguró: “Sí, porque me obligó”.

“¿Cómo que te obligó?”, le preguntó el analista, sorprendido. “Sí, si se ve cómo yo no quería dormir con ella; deseaba dormir tranquilo. Necesitaba estar en mi cama, solo, porque habíamos terminado muy bien con una charla donde dijimos ‘bueno, hasta acá”, confesó Mauro.

Ante su explicación, Reato, comentó: “Casi que te acosó”, y el ex “hermanito” dijo que “esa palabra le parecía fuerte”. “Había confianza de ambas partes, no es para polemizar”, aseveró.

Por otro lado, se refirió a la relación tóxica que mantuvieron. “Creo que estaba muy dolida. No quise jugar con ella, pero fue, simplemente, porque Furia hace cosas para jugar que yo no las comparto. Son valores que no comparto”, argumentó el joven.

Santiago del Moro confirmó cuándo terminará Gran Hermano: ¿Qué dijo?

El lunes por la noche, ingresaron a la casa los familiares y amigos de cada competidor. Entre tanta emoción, el conductor del reality, Santiago del Moro, informó cuál es el mes en el que terminará el programa y se sabrá quién es el ganador.

Después de que vio a varios especulando sobre la fecha final, Santiago, dijo: “Los he visto hablar mucho acerca de cuándo terminará el programa. No les puedo dar un número exacto, por la cantidad de partidos que hay en el medio, pero va a ser los primeros días de julio”.

Y, agregó: “Es un mes y medio más. Todos pensaban que terminaba ya. Yo les dije “junio”, pero no es ese mes. Ustedes, con sus cabezas, pensaron en mayo, pero no, finaliza en julio”.

