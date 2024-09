YPF creó la empresa Sur Inversiones Energéticas y asegura que continuará con el proyecto de planta de GNL con o sin Petronas La petrolera estatal YPF avanzará con la planta de GNL en Río Negro, incluso si Petronas se retira del proyecto, que prevé exportaciones clave para la economía argentina. El presidente de la empresa Horacio Marín dijo que "si Petronas decide no continuar, buscaremos otras compañías interesadas". En simultáneo creó la empresa Sur Inversiones Energéticas. La clave, Vaca Muerta.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la compañía seguirá adelante con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Punta Colorada, Río Negro, independientemente de la continuidad de Petronas en el proyecto. Esta planta, clave para la economía argentina, tiene como objetivo reducir la dependencia de combustibles importados y generar exportaciones por un valor estimado de 15.000 millones de dólares para 2030.

Marín aclaró que, aunque la colaboración con Petronas es positiva, su participación no es indispensable para concretar la obra. “Si Petronas decide no continuar, buscaremos otras compañías interesadas”, destacó. Además, señaló que las decisiones empresariales no deben dramatizarse, resaltando el interés general por el proyecto.

Asimismo, este lunes YPF oficializó la creación de Sur Inversiones Energéticas S.A.U, una empresa que tiene entre sus objetivos llevar a cabo por sí, a través de terceros o asociada a terceros, proyectos de licuefacción de gas natural, según publicó el Boletín Oficial.

Algunas de sus funciones son la construcción y/o contratación de instalaciones de GNL; la construcción de infraestructura de transporte o contratación de la ya existente; procesamiento y licuefacción de gas natural; compra y comercialización de GNL; contratación de fletes marítimos bajo cualquier modalidad; entre otras.

Gabriel Abalos, actual Project Finance Manager de YPF, es el presidente de Sur Inversiones Energéticas. El vicepresidente, Hernán Polverini, es el gerente de Business Development de la petrolera. Como director titular quedará José Rico, mientras que de suplentes estarán Paola Garbi y Carlos San Juan.

Apoyo del gobernador de Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también aseguró la continuidad de la planta con o sin Petronas. “Si no es Petronas, será otra empresa, pero la planta se hará”, afirmó.

La inversión total, estimada en 30.000 millones de dólares en un plazo de diez años, no solo representa un ahorro en la compra de combustibles, sino que también dinamizará la economía nacional mediante exportaciones.

Punta Colorada: elección estratégica de Río Negro

La planta se ubicará en Sierra Grande, en la zona de Punta Colorada, Río Negro, superando a Bahía Blanca como opción. La decisión se basó en los incentivos ofrecidos por Weretilneck bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que resultaron más atractivos para YPF. Además, se modernizará un antiguo puerto con salida al Atlántico, lo que refuerza la infraestructura necesaria para el proyecto.

Aunque Petronas no emitió comentarios sobre su participación, fuentes especializadas coinciden en que la compañía malaya ha optado por mantener discreción. La planta de GNL, con una proyección de exportaciones clave para 2030, podría ser un motor de crecimiento estratégico para el país, tanto en términos económicos como energéticos.

El gobierno de Javier Milei mostró interés en la realización de este proyecto, considerando su potencial impacto económico. Además, YPF creó recientemente una nueva empresa, Sur Inversiones Energéticas S.A.U., encargada de los acuerdos necesarios para concretar la planta de GNL. Con o sin Petronas, la planta avanzará, y el megaproyecto podría asegurar el rol de Argentina como exportador energético en los próximos años, aseguran desde el Gobierno.

Marín destacó que existen consultoras internacionales que muestran a “Argentina LNG” más competitivo que otros proyectos similares en Estados Unidos, gracias al RIGI y al potencial de Vaca Muerta.