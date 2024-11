En 1994, para el 60° aniversario de Fotografía Roil, se realizó una muestra en Fundacruz. Este 17 de noviembre, se cumplirán 90 años y tras haberse recuperado mediante clasificación y digitalización un importante archivo, quedó inaugurada la muestra “Herencia”.

“Es una selección de algunas fotografías que fueron tomadas a lo largo de la historia de Fotografía Roil, haciendo un poco de énfasis en las más antiguas. Arrancando en Río Gallegos en el año 34. En la mesa también hay fotos anteriores porque mi abuelo, antes de venir a Gallegos, trabajó también en Comodoro Rivadavia“, contó “Berni“ Roil, hijo de Juan Roil y nieto de Walter Roil, a La Opinión Austral.

Reconoció que “fue un poco difícil hacer la selección. Desde 2007 estoy clasificando el material y llevo digitalizadas más o menos 5 mil fotografías, entre todo eso tuve que definir cuáles me parecían las más interesantes”.

“Berni” y a su derecha, la foto de su padre Juan tomada por su abuelo Walter. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En la selección se pueden encontrar “vistas de la ciudad y otras con un significado más sentimental. La idea es evocar recuerdos y sentimientos“.

Respecto al trabajo que aún le queda, indicó: “En lo que es paisaje urbano y rural no me faltan tantas, aún no agarré el material de mi papá. Además, hay 120 mil negativos de retratos que todavía no agarré”.

Durante la pandemia, comenzó a transcribir los libros que contienen la información de cada uno de los retratos realizados por Walter Roil. Esta labor le permitirá contar con un banco de imágenes de los pobladores de Río Gallegos para la posterioridad. “Se trata de pensar en las generaciones futuras”, marcó.

Hallazgos

Durante las horas de clasificación se ha sorprendido encontrando imágenes guardadas en diferentes archivos, pero que pertenecían al mismo evento, y al hallar fotos de las que había oído hablar o sobre historias que su abuelo le había contado, pero que él no había tenido en sus manos.

Como era de esperarse, la Casa de la Cultura estuvo colmada de público que con detenimiento se dedicó a observar las imágenes en exposición.

“Es un honor poder exponer acá y un placer ver a toda la gente que viene y se ve de alguna manera identificada en su identidad cultural”, expresó Roil.

En la mesa se pueden ver fotos tomadas en Comodoro Rivadavia. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Una de las fotos favoritas de “Berni” está en la exposición, en ella se ve a un pequeño Juan con un plumero en la mano observando la calle desde el umbral del estudio fotográfico en Roca (hoy avenida Kirchner) 728.

“Esa foto simboliza un poco el nombre de la muestra. Mi papá siguió con el legado familiar, después me tocó a mí, aunque me desempeñé en otros rubros, estoy siempre muy cercano a la fotografía y con esta obligación moral de continuar preservando el archivo“, cerró.