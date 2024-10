Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Tanti, en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF), Noelia Barrionuevo de Pico Truncado se consagró subcampeona.

La santacruceña se presentó el 13 de octubre encabezando la segunda tanda de aspirantes. “El día lunes a muy temprana hora se conoció el resultado de las finalistas, que fueron la campeona Judith Monteros de Tucumán, Florencia Almasan de Salta, Trinidad Orellano de Santa Fe, Antonella Lemos de Corrientes, Silvia Monsmann de La Pampa y yo”, contó a La Opinión Austral.

Barrionuevo comenzó a participar de los selectivos provinciales en 2019, logrando representar a Santa Cruz en las cinco ediciones (NdR: en 2020 el CNMF no se realizó).

“Este año fue particularmente especial, lo sentí así desde un comienzo. Año a año vas transitando experiencias y momentos diferentes, los cuales te empujan a crecer no sólo en lo profesional, sino también en lo personal. Nunca pensé en llegar hasta acá, lo único en lo que pensaba era en poder aprender, tener herramientas nuevas para mi profesión como docente de la danza. El sueño fue creciendo, a medida que fui viviendo el campeonato, de poder llegar al premio mayor”, repasó.

Afirmó: “Por supuesto que lleva un enorme esfuerzo, los ensayos, viajar, organizar tu vida, porque desde que me levanto hasta que me acuesto todo está organizado para y por el malambo. Si me lo preguntás, lo que más recuerdo de ese momento (del anuncio) es ver la alegría de tantas personas y la lluvia. Regresé al sur muy feliz”.

“Lo que significa este momento es que no hay camino fácil o difícil, simplemente es saber transitarlo, tratar de resolver y aprender de cada obstáculo, de un mal o buen momento y mientras eso sucede, ser felices o buscar serlo”, afirmó.

Cerrando, expresó: “Siento que esto no es sólo un logro de Santa Cruz sino que lo celebró la Patagonia entera”.

Leé más notas de La Opinión Austral