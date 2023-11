Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Tenía cuatro años cuando mi madre, buscándome una actividad, además del jardín, me llevó a mi primera clase de danza. Mi primera profe se llamaba Gabriela, enseñaba en la sede de la Unión Cívica Radical. A partir de ese momento la danza se convirtió -después de los brazos de mi madre- en mi refugio en el mundo”, cuenta Noelia Barrionuevo (32), malambista y profesora de Tierra Mística de Pico Truncado.

Noelia Barrionuevo a los cinco años junto a su mamá Lorena Szul.

“Hice el profesorado Superior en Danzas Folclóricas en el Conservatorio Fracassi, pero mi mayor formación fue después, cuando empecé a participar en competencias como bailarina y con mis alumnos. Leo mucho, trato de capacitarme constantemente, tanto en vestuario como en danzas con diferentes profesores”, completa.

Barrionuevo enseñó tango en la Escuela de Danzas El fortín de López y dio clases en el taller de danzas folklóricas de Koluel Kayke. Tierra Mística fue creada en 2015 en conjunto con Germán Oyarzo. “Él ama la danza tanto como yo, además tiene un gran don cómo profesor y formador. Aprendí y aprendo mucho de él”, sostiene y acota que “también aprendo mucho de mis alumnos, ellos me enseñan a enseñar. Es una búsqueda constante, día a día se aprende y se comprende”.

Escenarios

Los profesores de Tierra Mística querían que Santa Cruz pisase fuerte en los escenarios nacionales como el de Laborde o el Pre Cosquín y buscaron formar y capacitar bailarines para alcanzar los objetivos.

No debieron esperar mucho para estar entre los primeros. En 2020, Amir Llemaldin fue campeón nacional Infantil y en 2023, en categoría menor en Laborde, en tanto que en 2022, Malena Godoy, fue campeona nacional infantil en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF).

Noelia Barrionuevo junto a su alumna Julieta Romero (11), a la que recibió en la escuela cuando tenía solo dos años.

En el CNMF 2023, el Conjunto de Malambo Menor fue segundo, Godoy fue tercera en Solista de Malambo Menor y Llemaldin, primero en solista de Malambo Menor.

“Vivir la experiencia de poder ser parte de la vida de un niño es fascinante, no solamente por el premio, eso es aparte. Lo más importante es poder ser parte de sus sueños, verlo crecer, eso es lo que me llena y me lleva año a año a seguir trabajando y apostando a mi profesión. Si bien no es una profesión en la que tengamos esa estabilidad económica que uno busca en el trabajo, al ver a un nene crecer y conseguir lo que tanto sueña, todo tiene sentido”, manifiesta.

Barrionuevo comenzó hace cuatro años a competir como aspirante a campeona nacional representando a Santa Cruz y tanto en 2022 como en 2023 llegó a ubicarse entre las finalistas del CNMF.

“Somos cada vez más las niñas y mujeres que apostamos al malambo”. NOELIA BARRIONUEVO

“Es un honor poder llevar el nombre de mi provincia, conlleva mucho trabajo, tiempo, sacrificio. Es muy difícil llegar a concretar todo lo que conlleva este sueño, pero año a año se incrementan mis ganas y mi fuerza para enfrentar todo lo que me propongo“, sostiene.

En su primera participación en 2019 “aprendí mucho de mis pares, escuché, vi y entendí que tenía que esforzarme el doble de lo que estaba haciendo para poder alcanzar mi primer objetivo: llegar a una final del campeonato”.

“En mi corazón llevo la final del 2022, fue un año muy particular en lo personal y en mi proceso de entrenamiento ya que me había quedado sin profe guía y el entrenamiento fue diferente. Fue un hermoso momento, alcancé un gran anhelo y mi objetivo propuesto“, señala.

Para Barrionuevo la danza “fue y es hoy un refugio. La niña que fui era muy tímida, callada, introvertida, la danza se convirtió en mí lenguaje para transmitir mis emociones, quién era. Siempre fue mi lugar de contención, de aprendizaje, pude conocer otros países y a personas increíbles, conocerme a mí. Es un proceso que sigo llevando adelante”.

Delegación de Tierra Mística en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2023.

En cuanto a la actualidad del folclore, observa que “hace años venimos perdiendo el Festival Nacional Austral, era un espacio hermoso, venían grandes exponentes de la música, se realizaba la competencia por el pingüino de Oro, había patios de comida, chacareras y gatos sonando en las calles todos esos días”.

En 2022 y 2023 estuvo en la final para campeona nacional de malambo femenino.

“Es una gran pena, Pico Truncado tiene muchos bailarines y escuelas de danza, el festival era un punto de encuentro para celebrar que la juventud sigue eligiendo y apostando al folclore. Muchos niños, jóvenes y adultos siguen eligiendo nuestras tradiciones como un lugar de contención, de pasión, de estilo de vida, lo noté este año en el Preselectivo del CNMF. Somos cada vez más las niñas y mujeres que apostamos al malambo en Santa Cruz y eso me llena de felicidad”.

En pandemia, recuerda, la gente acudió al arte “nos sirvió un montón para poder escapar del encierro que teníamos. Las personas que nos representan políticamente deberían entender que la cultura también importa. ¿Por qué? Porque el arte nos salva a todos“.