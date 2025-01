Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde Río Gallegos, dos “águilas” viajaron para participar de la 59° edición de la Corrida Internacional Diario Crónica que tuvo lugar este sábado en Comodoro Rivadavia.

Stefano Musitano, el más joven del grupo, participó por primera vez y alcanzó el puesto 23° en la clasificación general y el octavo en su categoría de 20 a 29 años.

“Al ser la primera vez no sabía qué me esperaba, traté de no ponerme ninguna presión y hacer la mejor carrera, salió lo que salió no me voy a reprochar nada, ahora ya sé lo que me espera y puedo planear la carrera”, manifestó el riogalleguense de 25 años al Grupo La Opinión Austral.

“Me quedé sin piernas después de la avenida Rivadavia, hasta el km 10 venia espectacular, pero me bajó todo el cansancio”, reconoció.

Cerrando, aseguró: “Fue una linda carrera, estoy muy contento por lo que se vivió, una fiesta del atletismo total. Fue muy dura, estoy contento por el resultado. Espero volver el año que viene más fuerte para venir a hacer una mejor carrera”.

Otro integrante de Águilas del Sur Team de Gastón Rivarola fue Alberto Márquez (58), quien compartió: “Mi objetivo era volver a encontrarme la carrera que había hecho por los años ochenta. Después por esas cosas de la vida terminé con una arteria tapada y un stent, era un desafío poder volver a correr, el objetivo era volver a demostrar que a pesar del impedimento de salud, uno puede volver a correr”.

De sus décadas en el atletismo, contó: “Soy uno de los primeros compañeros que sacó a Fabián Valle a correr cuando tenía 15 años, es uno de los grandes atletas de Puerto Deseado, un amigo, a partir de allí nunca paró de correr”.

Ahora, dijo, “pude darme el gusto de traer a uno de los mejores corredores de Río Gallegos que es Musitano a que vea el atletismo en zona norte de la Patagonia”.

Tras haber corrido cuatro ediciones en los años ochenta y regresar en 2025, observó: “Cada vez es más grande, se hace muy importante y necesaria en la Patagonia, ojalá no se pierda nunca, ojalá se hagan muchas ediciones más”.

Cerrando, expresó su agradecimiento “por la atención a la gente del diario”, y no pudo ocultar su emoción al pensar en haber cumplido su objetivo y “la felicidad al llegar, la emoción por volver, por mi madre que ya no está y la felicidad de que estos chicos de Río Gallegos puedan llegar hasta acá”.

