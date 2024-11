"ME QUERÍA TAPAR LEWIS, QUÉ LE PASA"

Franco Colapinto, el joven piloto argentino del equipo Williams, viene recorriendo un camino extraordinario desde su debut en la Fórmula 1. Tras su ascenso en el Gran Premio de Monza, Colapinto demostró rápidamente su nivel al sumar puntos en su temporada de estreno, y ha recibido el apoyo de su ídolo, Lewis Hamilton, quien recientemente compartió con él un momento que el argentino jamás olvidará. La historia de este encuentro tiene sus raíces un año atrás, cuando una foto inesperada en el circuito de Interlagos dejó una marca en Colapinto.

Colapinto, un año lleno de logros y un ascenso a la F1

Desde su debut en Monza, Franco Colapinto ha sabido aprovechar cada oportunidad, superando expectativas y ganando el respeto de pilotos veteranos y aficionados. Con el número 43 en su monoplaza de Williams, el argentino ha sumado cinco puntos en su primera temporada, posicionándose como una de las promesas emergentes de la Fórmula 1. Aunque todavía no tiene un contrato confirmado para 2025, Colapinto ha logrado captar el respaldo de grandes figuras, incluido el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.

Para Colapinto, correr en la Fórmula 1 ya es un sueño hecho realidad, pero el respaldo de Hamilton le ha dado un valor sentimental que parece sacado de una historia inspiradora. “Mi mejor momento del día… qué locura y qué sueño hecho realidad darle la mano a Lewis Hamilton después de una carrera juntos, wow”, compartió Colapinto en redes tras la carrera de Bakú, donde logró la octava posición y acabó delante del británico. La imagen de ambos pilotos saludándose fue ampliamente compartida, y Lewis no dudó en felicitar al argentino por su desempeño.

Una foto inesperada y un reencuentro en Brasil

La relación de Colapinto y Hamilton viene de una anécdota curiosa que sucedió en el Gran Premio de Brasil 2023. En ese entonces, Colapinto era piloto de Fórmula 3, y durante uno de los paseos en el paddock, una foto capturó a Hamilton en primer plano mientras Colapinto aparecía al fondo, apenas visible entre la multitud de fotógrafos y aficionados. Colapinto compartió la imagen en redes sociales en tono de broma: “Jajajaja me quería tapar Lewis, qué le pasa”.

Este año, el destino volvió a reunir a ambos pilotos en Interlagos, pero en condiciones muy diferentes. Colapinto ya no es el joven aspirante que observa desde lejos, sino que ahora comparte espacio con Hamilton como piloto oficial de la escudería Williams. En una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Brasil, los dos se encontraron nuevamente, esta vez como colegas en la categoría reina. En ese momento especial, se tomaron una fotografía juntos, una “selfie” que Colapinto no dudó en compartir. Incluso el equipo Mercedes bromeó en redes, instando al “rookie” a que no fuera tímido y publicara la imagen.

Hamilton, el ídolo y ahora aliado de Colapinto

El momento no fue sólo significativo por la foto, sino porque Hamilton, durante la misma conferencia, elogió abiertamente el desempeño del piloto argentino, alentando su continuidad en la Fórmula 1. “Creo que Franco Colapinto se merece estar aquí en F1. Hay un asiento disponible. Mi consejo es que empuje y se centre en hacer su trabajo”, declaró Hamilton, que también subrayó la importancia de dar lugar a jóvenes promesas en la parrilla de la F1. Este respaldo fue el cierre perfecto para un día inolvidable para el piloto del barrio de Pilar.

Conmovido y emocionado, Colapinto compartió en sus redes su pensamiento sobre todo lo vivido: “Muchas cosas pueden pasar en un año”. Hoy, la comunidad de la Fórmula 1 y sus seguidores aguardan con expectativa el futuro del piloto argentino, confiando en que, con el respaldo de su ídolo y el de la afición, logre asegurarse un asiento en la temporada 2025.