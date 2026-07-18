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Franco Colapinto continúa mostrando una evolución constante en su primera temporada completa como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1. Este sábado, el argentino terminó 13° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato, y llegará con buenas sensaciones a la clasificación que se disputará horas más tarde en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto de Pilar volvió a superar a su compañero Pierre Gasly, quien concluyó la sesión en el 15° puesto, consolidando un rendimiento que ya había quedado en evidencia durante la jornada del viernes.

La referencia de la práctica fue nuevamente el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, quien marcó el mejor tiempo con un registro de 1:45.990. Detrás finalizaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Bélgica?

Luego de la tercera sesión de entrenamientos libres, la actividad continuará con uno de los momentos más importantes del fin de semana.

La clasificación del Gran Premio de Bélgica comenzará a las 11:00 de la mañana (hora argentina) y será la encargada de ordenar la grilla de partida para la carrera del domingo.

La sesión podrá verse en vivo a través de:

Disney+

Fox Sports

F1 TV

El domingo, la competencia principal se disputará desde las 10:00 (hora argentina) sobre un total de 44 vueltas al tradicional circuito belga.

Colapinto volvió a superar a Gasly en Alpine

Más allá del resultado final, uno de los datos destacados para Alpine fue que Franco Colapinto terminó nuevamente por delante de Pierre Gasly, algo que ocurrió en las tres sesiones disputadas durante el fin de semana.

El argentino registró un tiempo de 1:47.904, apenas 45 milésimas más rápido que el piloto francés, quien marcó 1:48.048.

Durante buena parte de la práctica, Colapinto trabajó con el tanque de combustible cargado realizando simulaciones de carrera. Recién en los minutos finales montó neumáticos blandos para buscar una vuelta rápida y escaló hasta el 13° lugar.

Además, una de sus primeras vueltas rápidas había sido anulada por exceder los límites de la pista, aunque logró recuperarse en el cierre de la sesión.

Un viernes alentador para el argentino

El rendimiento mostrado por Colapinto en Bélgica confirma las buenas sensaciones que había dejado el viernes.

En la FP1 terminó en el 15° puesto, mientras que en la FP2 protagonizó la mejor actuación de Alpine en una práctica libre durante toda la temporada al ubicarse séptimo, metiendo por primera vez al equipo francés dentro del Top 10 en una segunda sesión.

Ese entrenamiento quedó marcado por el fuerte accidente sufrido por Pierre Gasly, que obligó a los mecánicos de Alpine a trabajar intensamente durante la noche para reconstruir el monoplaza del francés.

Antonelli volvió a imponer el ritmo

El gran protagonista de la mañana fue nuevamente Andrea Kimi Antonelli, quien ratificó el dominio de Mercedes en Spa-Francorchamps.

El italiano, líder del campeonato de pilotos, detuvo el cronómetro en 1:45.990 y volvió a quedar por delante de todos.

Los principales registros fueron:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes)

Mercedes volvió a confirmar que llega como el equipo a vencer en Bélgica, mientras que Red Bull y McLaren aparecen como sus principales rivales en la pelea por la pole position.

El accidente de Hamilton encendió las alarmas

La sesión terminó con una bandera amarilla provocada por Lewis Hamilton, quien perdió el control de su Ferrari en la salida de la curva 13 e impactó contra las defensas.

El incidente fue prácticamente idéntico al protagonizado el viernes por Pierre Gasly y dejó importantes daños en la parte trasera del monoplaza del siete veces campeón del mundo.

El británico pidió disculpas por radio mientras los mecánicos comenzaron una carrera contrarreloj para intentar dejar el auto listo antes de la clasificación.

Así llega Colapinto a la clasificación

El piloto argentino mostró un rendimiento competitivo durante toda la preparación del fin de semana.

Sus resultados hasta el momento fueron:

FP1: 15°

15° FP2: 7°

7° FP3: 13°

En clasificación, Colapinto buscará mejorar sus últimas actuaciones de la temporada y volver a meterse en la pelea por avanzar a la Q3.

Hasta el momento, sus resultados clasificatorios en 2026 fueron:

Australia: 16°

China: 12°

Japón: 15°

Miami: 8°

Canadá: 10°

Mónaco: 14°

Barcelona: 13°

Austria: 16°

Gran Bretaña: 19°

Horarios del Gran Premio de Bélgica

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: Finalizada

Clasificación: 11:00 (Argentina)

Domingo 19 de julio

Carrera (44 vueltas): 10:00 (Argentina)

Spa, un circuito que siempre desafía a los pilotos

El histórico trazado de Spa-Francorchamps vuelve a ofrecer uno de los fines de semana más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

Con 7,004 kilómetros de extensión, 19 curvas y un clima cambiante que suele alterar las estrategias de los equipos, el circuito belga representa uno de los mayores desafíos técnicos para pilotos e ingenieros.

Las condiciones meteorológicas también podrían jugar un papel determinante durante la clasificación, ya que las previsiones anticipan la posibilidad de lluvias intermitentes sobre el circuito.

Con un Alpine que mostró una mejora respecto de carreras anteriores y tras volver a superar a Pierre Gasly, Franco Colapinto buscará aprovechar el potencial de su monoplaza para conseguir una buena posición de salida y llegar con aspiraciones de sumar puntos en la décima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.