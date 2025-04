Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana, un hombre mató a un perro en Caleta Olivia y fue escrachado a través de las redes sociales.

El hecho sucedió este sábado en zona de chacras, cuando Edgar Pérez estaba descansando y su hijo le avisó que golpeaban a la puerta.

“Están por matar a nuestro perro”‘, le avisó su hijo. “Agarré lo que tenía ahí en la mesa, fui y lo estaban agarrando dos perros. Los vecinos que estaban ahí trataban de sacarlo, uno lo agarraba a mi perro de la pata y al otro perro también de la pata, tratando de sacarlo. Y los otros dos perros, tenía a uno de la verija y al otro de la mandíbula”, relató Pérez a La Opinión Austral.

Los perros que estaban atacando a “Titán” eran un “doberman, otro era de porte grande, pero mestizo. Y los otros dos perros son callejeros, no son tan chiquitos. En total eran cuatro o cinco“.

El perro recibió una puñalada y murió.

Esta no era la primera vez que el pitbull era atacado, fue la tercera. “La primera vez lo encontré casi muerto, lo habían agarrado entre todos, los cinco que estaban ahí”, recordó. En esa ocasión, Pérez habló con su vecino: “Me comentó que el perro de ellos eran el doberman y uno o dos perros más, después los otros perros que están ahí vinieron y se quedan ahí porque él les da alimento”.

“Él, como yo, tiene un patio enorme, pero no lo tiene totalmente cercado. Como alquilo, no voy a gastar una fortuna en cerrar una propiedad”, mencionó.

El doberman recibió un estocada con un cuchillo de cocina y murió. “Fue una reacción para defender a mi perro, un impulso“, señaló.

En las redes sociales, los comentarios llegaban a decir que el perro había recibido un disparo. En el lugar se presentó personal policial, pero hasta ahora Pérez no ha recibido notificación de denuncia.

Personal policial se presentó en el lugar donde ocurrieron los hechos.

“No justifico la violencia, para nada, pero fue lo que me nació en el momento, también muchas veces corren peligro los mismos niños”, marcó.

Cerrando, Pérez manifestó: “Fue cosa del momento para defender a mi perro, que es como un hijo para mí, es de la familia. Además, estaba indefenso, no lo ataca un solo perro, vienen cinco o seis perros y como dije, no fue la primera vez, por eso por lo menos tomo la precaución de que, como no tengo cerrado el patio, si no lo puedo controlar, lo tengo atado y sino, está adentro”.