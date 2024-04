Horas cruciales: la Justicia y la Policía de Santa Cruz avanzan en las investigaciones para esclarecer el violento atentado que sufrió el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, el pasado martes 10 de abril en su domicilio particular.

La causa es llevada adelante por el juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad caletense, y las pesquisas las realiza la División de Investigaciones.

Este jueves al mediodía, los sospechosos de haber tiroteado la camioneta del jefe comunal fueron llevados a la sede judicial. Asimismo, además de las dos personas que ya se encontraban detenidas por el caso, se detuvo a un tercer presunto involucrado, luego de que el análisis de las cámaras de seguridad y las pericias a los teléfonos celulares lo vincularan con la investigación.

Los involucrados que ya se encontraban detenidos, Jara (19) y Vázquez (28), prosiguen tras las rejas luego de que, al cumplirse el plazo para resolverse su situación procesal, el juez les denegara la excarcelación.

En tanto, en las últimas horas se investiga cuál ha sido el rol del tercer sospechoso detenido. Por el momento, prosigue detenido a disposición del magistrado interviniente en la causa. Presuntamente, mantuvo contacto telefónico con Jara y Vázquez el día del atentado.

“Seis balas no me van a detener”

El ataque al intendente Pablo Carrizo conmocionó a Caleta Olivia. En días previos, hubo varios atentados al sindicato petrolero del que fue parte y la principal hipótesis que manejan los investigadores es que hay un estrecho vínculo entre todos los hechos.

Dispararon al menos seis veces a la camioneta del funcionario, la cual se encontraba estacionada afuera de su domicilio. Fue él mismo quien llamó a la Policía y en cuestión de horas se detuvo al primero de los involucrados, quien disparó desde una motocicleta.

La violenta situación motivó el rechazo y solidaridad de todo el arco político. La Legislatura y el Concejo Deliberante, además de intendentes, senadores y el propio gobernador, Claudio Vidal, mostraron su respaldo a Pablo Carrizo.

En días posteriores al atentado, el intendente enfatizó en un acto público que “estoy acá porque tenemos un proyecto, tenemos una misión y una función por cumplir y seis disparos a mí no me van a detener de lo que tenemos que hacer”, subrayando que “yo no tengo miedo”.

Leé más notas de La Opinión Austral