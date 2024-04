“Seis balas no me van a detener”, la respuesta del intendente Pablo Carrizo después del atentado En una breve rueda de prensa, el intendente de Caleta Olivia agradeció las muestras de solidaridad luego del ataque con balas al frente de su casa. Pidió respeto por su familia. Explicó que el silencio es para no entorpecer la marcha de la investigación y dijo: "Sigo trabajando como todos los días, esto no me va a frenar".

Por La Opinión Austral | 11 de abril 2024 · 14:59 hs.