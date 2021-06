Cómo están los precios de los principales cortes de carne

Los cortes seleccionados para que no falten en la mesa de los argentinos serían el asado de tira, vacío, matambre, cuadrada, falda, paleta y nalga, el corte emblemático para las tradicionales milanesas.

Este medio realizó un relevamiento de precios por distintos sectores, canecerías y supermercados para verificar el precio promedio de los cortes vacunos.

Carnicerías con poca demanda. Foto: Natalí Vera/La Opinión Zona Norte

Caleta Olivia volvió a operar esta semana con los mismos precios a la anterior, en la gran mayoría de las carnicerías. Sin embargo, los propietarios se ven cada vez más preocupados por la escasa demanda.

La oferta de cortes a precios más bajos también es escasa, según los mismos dueños, no pueden bajar los precios “porque no trabajamos con animales grandes”, dijo a La Opinión Zona Norte, Juan propietario de carnicería.

En este sentido, explicó que se debe a que los proveedores hasta el momento mantienen los mismo precios, “nosotros no aumentamos, estamos trabajando con los mismos precios hace semanas, pero las ventas fueron cayendo, están en un 50% o menos”, agregó. “Hubieron épocas que tuvimos que aumentar todas las semanas, así que a veces dejamos pasar una semana porque conocemos la situación de que no hay trabajo y no hay plata por eso evitamos subir, pero a la siguiente semana te ves en la obligación de aiemtar porque después ya no se puede pagar a los proveedores”, detalló.

La Opinión Zona Norte realizó un recorrido por carnicerías y supermercados

En otro de los comercios céntricos, uno de los encargados remarcó que el consumo se ve afectado desde hace mucho tiempo, “con el tema del cierre comercial temprano tuvimos menos ventas, pero no hubo mucha diferencia, esto viene desde hace semanas”, explicó.

Los precios -según los propietarios- se mantienen. Foto: Natalí Vera/La Opinión Zona Norte

Por su parte, Gabriela dueña de una carnicería que abrió recientemente, expresó que la ultima semana bajaron de forma exponencial las ventas de los principales cortes, “mantenemos los precios, la carne la recibimos todos los lunes a las 14 horas y ahí vemos el tema de los precios, por el momento seguiremos igual porque somos un comercio nuevo. Suponemos que esta semana pueden llegar más personas por el tema del cobro de los sueldos, si es cierto que vendimos muy poco”, dijo.

Precios

Te ofrecemos los 11 cortes de carne y su precio en carnicerías caletenses. Vacío: $839; matambre: $829; cuadril $779; asado de tira: $799; bola de lomo: $769; corte americano: $819; aguja $599; paleta: $679; nalga: $869; bife ancho: $890 y peceto: $870.

Conocé los precios de los diferentes cortes de carne vacuna en carnicerías locales

Por otra parte, las cadenas de supermercados mantienen precios con descuentos “plus”, a los clientes, en el caso de la nalga sin tapa, uno de los cortes más buscados tiene un valor de $778 por kilo; la bola de lomo $699; cuadrada $699 y el peceto en $838.

Conocé los precios de los principales cortes. Foto: Natalí Vera/La Opinión Zona Norte

Operativos en frigoríficos

AFIP realizó un megaoperativo sobre los 154 frigoríficos, para detectar presuntas irregularidades en el comercio de carnes, tanto para el mercado interno como con destino a la exportación, ya está arrojando los primeros resultados: en nueve de cada diez establecimientos relevados se identificaron maniobras de subfacturación o no declaración de operaciones, tanto de venta (carne faenada) como de compra (animales en pie). Este estado de irregularidades extendido podría ser la punta del ovillo para llegar a la raíz del descontrol en materia de precios.

Según los propietarios los precios no subieron, sin embargo la demanda es baja

El intento de acuerdo del Gobierno con el principal consorcio de frigoríficos exportadores quedó estancado el jueves ante la negativa de este núcleo empresario a ampliar la oferta de carne a precios accesibles al mercado interno. Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna siguen suspendidas.