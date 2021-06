Eugenio Quiroga rompió el silencio: "Quien nada hace, nada teme"

El titular del Poder Legislativo, Eugenio Quiroga, aseguró que la causa está encaminada hacia una resolución definitiva y marcó que los hechos fueron tergiversados ya que se trata de “un tema de salud” mental de una de sus hijas, que se encuentra “internada” en Buenos Aires.

La denuncia fue radicada por una vecina en Caleta Olivia al advertir un comportamiento extraño en la adolescente, sin embargo, con el transcurrir de los días los hechos derivaron en un problema de salud que daría respuesta a la situación.

En el inicio de la conferencia, Quiroga expuso que “me notifiqué el 17 de abril a las 10 de la mañana y rápidamente tomamos medidas, esas medidas fueron, entre ellas que me autoexcluí de mi hogar”.

“Lo que más me dolió es que trabajaron sobre algo tan bajo como es menoscabar mi familia. Siempre he intentado mantenerla en bajo perfil, yo estoy en un cargo público y en la batalla política, pero es un espacio resguardado y guardado para mi intimidad. Ese daño que se generó es irreparable, pero quiero decirles que el accionar que tuvimos poniéndonos a disposición como cualquier ciudadano que es denunciado”, indicó luego, ratificando que por el momento no piensa iniciar acciones legales contra la denunciante.

“Nuestro proyecto político alienta que nos involucremos frente a situaciones de violencia, de mujeres o niños, son cosas que no podemos tolerar ni mirar para un costado, pero debe hacerse con responsabilidad y este no fue el caso”, se quejó.

“Lamento que una cuestión de salud, porque de eso se trata de la salud de una de mis hijas, haya sido tergiversada planteando escenario que no era cierto, pero cuando uno nada hizo nada teme. Por eso agradezco a aquellos medios que han sabido mantener el respeto de la intimidad de mi familia y esperar pacientemente al día de hoy que me pueden preguntar qué pasó”.

Este jueves, Quiroga reasumirá sus funciones y encabezará una nueva sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

NOTICIA EN DESARROLLO