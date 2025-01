Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los bomberos de Las Heras protagonizaron una acción heroica al salvar la vida de una bebé de 8 meses. Los padres de la menor acudieron a la División Cuartel 11° solicitando ayuda debido a que la niña presentaba síntomas de asfixia. Inmediatamente, el sargento Luis Torres y el agente Darío Sánchez intervinieron, aplicando las maniobras de primeros auxilios necesarias para estabilizar a la bebé.

Con el correr de los días, los héroes fueron reconocidos en varias esferas sociales por su determinación y compromiso con la comunidad. En este sentido, La Opinión Zona Norte se acercó al cuartel y dialogó con Torres. “Contento por lo que nos ha tocado pasar, uno trata de hacer el trabajo de la mejor manera, con el mejor profesionalismo”, comentó el sargento, que hace semanas se enfrentó a una situación similar en conjunto con otro compañero.

Y continuó relatando que ese día el padre de la nena llegó en un rodado, tocó bocina repetidamente, bajó con la menor en brazos y corrió al edificio a pedir ayuda. “Yo salí rápido pregunté que estaba pasando y me dijo ‘mi hija no respira‘, son momentos difíciles que uno tiene que estar con la cabeza fría y tratar de actuar de la mejor manera para contener a los padres“, mencionó. La familia fue hasta el Cuartel dado a que temían no llegar a tiempo al Hospital Distrital.

“Yo tomé a la nena en mis brazos y se te cruzan muchas cosas porque uno es padre -tiene hijos de 13, 9 y 4 años- y es difícil de estar en un momento así”, contó Torres sobre el momento en que ayudaron con su compañero a la beba, realizandole maniobras y agregó que cuando escuchó el llanto se sintió tranquilo. La pequeña se había ahogado con saliva o flema. “La familia se acercó al cuartel en ese momento de desesperación, hoy podemos contarlo y decir que la nena está bien y con sus padres”.

Finalmente, el bombero destacó que, a pesar de las críticas de la sociedad, “siempre tratamos de hacer lo que más podemos, lo que está a nuestro alcance y siempre con la mejor voluntad“. “Por ahí te molesta, porque uno trata de dar lo mejor para salvar una vida, la gente critica sin saber y por ahí el esfuerzo que uno hace acá de ponerse una ropa e ir a salvar a alguien o ir a entrar a un incendio no es valorado, no miden ese grado”.