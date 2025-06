Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reloj marcaba cerca de las cinco de la tarde cuando una vecina de Caleta Olivia, mientras caminaba por la vera de la Ruta Nacional N°3, en la zona del acceso sur, realizó un descubrimiento que heló la sangre: una persona yacía tendida al costado del camino, en una zona de difícil visibilidad. La mujer, cuya identidad no trascendió, no dudó en comunicarse de inmediato con las autoridades, alertando sobre la presencia de un cuerpo en un de la parte baja de la ruta, casi imperceptible para quienes transitan en vehículos.

Rápidamente, efectivos de la Comisaría Tercera, que tienen jurisdicción en la zona, se hicieron presentes en el lugar, situado muy cerca del cartel de “Bienvenido a Caleta Olivia” y de un colegio local. Tras constatar la veracidad del aviso, los uniformados se aproximaron a la persona y, al tomarle el pulso, confirmaron la peor de las noticias: el individuo no presentaba signos vitales, encontrándose ya fallecido.

El personal de la Policía trabajando en el lugar del suceso. (FOTO: INFOCALETA)

A partir de ese momento, el acceso sur de la Ruta Nacional 3 se transformó en una escena de intenso trabajo policial. Se trata de un hombre, de sexo masculino, y aunque su edad no ha podido ser confirmada con certeza, los primeros indicios sugieren que tendría más de treinta años. Lo que sí se ha podido observar, y que añade intriga al caso, es que el cuerpo presentaba manchas de sangre en el rostro y vestía una campera de color azul. La falta de identificación en sus pertenencias hasta el momento complica la tarea de establecer su identidad, dejando en el aire la pregunta de quién es la víctima y de dónde provenía.

Buscan cámaras de seguridad que podrían haber registrado los momentos previos al hallazgo del cuerpo.

El operativo desplegado es contundente. Inmediatamente, se hizo presente personal de la División Criminalística, que comenzó a realizar un minucioso rastrillaje por la zona, buscando cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre lo ocurrido. La presencia de la División de Investigaciones (DDI), también es notoria. Varios de sus móviles fueron vistos en el lugar, y se confirmó que su tarea primordial en estos momentos es la de cotejar y revisar las cámaras de seguridad de los numerosos negocios que se encuentran en las inmediaciones. Se espera que estas grabaciones puedan haber captado algún movimiento o circunstancia relevante que ayude a entender los últimos momentos de la víctima. El Comisario Inspector Cristian Cancino, Director de la Regional Zona Norte, también se encuentra presente supervisando las tareas, lo que da cuenta de la magnitud y seriedad con la que se aborda el caso.

