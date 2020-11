Inconsciencia, brote y preocupación en la zona norte

La pandemia por coronavirus está teniendo grandes efectos en la zona norte de Santa Cruz, sobre todo en Caleta Olivia, donde la curva de contagios va en ascenso y por ahora no hay un cese de la misma.

Hasta el momento, la ciudad de El Gorosito se encuentra en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio porque cuenta con más de 887 casos, según informó el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Diariamente, gracias a todos los dispositivos que tiene la ciudad, se detectan entre 90 y 100 casos positivos.

Además, Caleta Olivia, Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y Las Heras se encuentran declaradas como zonas de Transmisión Comunitaria.

Por otro lado, las localidades de Pico Truncado y Puerto San Julián están asignadas como zonas de Transmisión por Conglomerado. En tanto, Perito Moreno y Gobernador Gregores fueron declaradas como zonas con Brote Local de Coronavirus.

Cabe destacar que hasta el momento la única ciudad que no cuenta con casos activos a Covid-19 es Los Antiguos, donde pese a estos datos positivos cuentan que se armó un centro de hisopados que forma parte del Plan DetectAr, en caso de que algún vecino presente síntomas y puedan abordarlo inmediatamente.

Camas

El Ministerio de Salud detalló que al 25 de noviembre, el porcentaje de ocupación de camas en Unidad de Terapia Intensiva adultos para toda la provincia es del 66%. En Río Gallegos es del 83%, en Caleta del 82% y en El Calafate, del 75%.

La media de edad de los internados es de 36 años, de los cuales el 48% son mujeres y el 52% son hombres.

En cuanto a los decesos por coronavirus, la edad promedio es de 70 años, en base a los registros del Sistema Integrado de Información de Sanitaria Argentino (SISA). El 34% son mujeres y el 66%, hombres.

Cabe destacar que la curva de duplicación de casos al 25 de noviembre en Santa Cruz es de 51 días.

Sin embargo, autoridades de Salud de la provincia sostienen que el estrés en materia sanitaria lo está padeciendo la zona norte, en función de la cantidad de internaciones en los sectores de clínica médica o terapia intensiva. Cabe destacar que existe la posibilidad de una extensión de camas en la zona norte, debido precisamente a esa gran cantidad de casos de internación.

Fiestas clandestinas

En los últimos meses, los contagios por coronavirus se dieron debido a la falta de conciencia social de los jóvenes y adultos que realizaban reuniones “clandestinas”.

Principalmente en las localidades de zona norte, ocurrieron hechos insólitos, como la celebración de un cumpleaños de 15 y otros festejos, cuando las alarmas ya estaban encendidas por casos activos previos.

Cuando una comitiva del Ministerio de Salud de la Nación arribó a Caleta Olivia en el mes de octubre, La Opinión Zona Norte tuvo la oportunidad de dialogar con Arnaldo Medina, secretario en Calidad de Salud, quien sostuvo que “en el Sur los lugares son más cerrados. Y en las reuniones se contagian varias personas, en un encuentro donde se contagian 5 o 6 personas, a las pocas semanas hablamos de 250 casos”.

Asimismo, una de las problemáticas que más afectó a Caleta Olivia fue el Día de la Madre. Los adultos mayores fueron quienes más estuvieron enfrentando, días después, la enfermedad.

En esta fecha conmemorativa para muchos, la localidad de Koluel Kayke permitió el ingreso de vecinos de Las Heras y Pico Truncado, infringiendo las disposiciones provinciales y nacionales. Esto luego derivó en 9 casos positivos a coronavirus y en el fallecimiento de una mujer mayor de edad.

Por otro lado, la llegada del verano y la aglomeración en las playas es un gran foco de contagio de este virus, que día a día se va conociendo un poco más. En los días con elevadas temperaturas, muchos no respetaron las recomendaciones de no juntarse con personas que no formen parte de su grupo conviviente y además compartieron el mate, “símbolo de la amistad”, aunque en estos tiempos que nos atraviesan sea símbolo de contagio.

En los últimos días, LOZN hizo una recorrida por el centro de la ciudad caletense y pudo ver que muchos de los jóvenes hacen caso omiso al uso del barbijo, pese a las recomendaciones, rastrillajes y abordajes que se realiza en la localidad bajo el programa Plan DetectAr. Los adultos murmuraban y miraban con recelo a los adolescentes, pidiendo que alguien los multe por poner en riesgo a los demás.

Fiestas de fin de año

El ministro de Salud, el doctor Claudio García, comentó en el informe diario que se está trabajando en protocolos por los movimientos en ruta que habrá en la provincia y fuera de ella por la llegada de las fiestas de fin de año.

“Venimos estudiando y analizando distintas alternativas y estrategias adoptadas en otras partes del mundo o en otros puntos del país que están planificando las festividades de fin de año, para de esta manera minimizar el riesgo que existe en la provincia”, manifestó el ministro.

Por su parte, la doctora Laura Beveraggi, subsecretaria de Coordinación de Hospitales, indicó a LU12 AM680 que “estamos pensando toda la logística para detener esto, pero la logística nunca alcanza si no podemos controlar la primera parte, que es tratar de no enfermarnos. Que en Navidad y Año Nuevo no tengamos la misma situación que tuvimos por el Día de la Madre; hasta hoy siguen las repercusiones porque empieza el contagio en una familia, pero nunca termina en el primer grupo, se multiplica hasta los 45 días”.

Desde La Opinión Zona Norte recordamos que es fundamental seguir sosteniendo las medidas sanitarias: usar barbijo o tapaboca, mantener la sana distancia y el correcto lavado de manos