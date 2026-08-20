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Este jueves 20 de agosto, desde las 9, continuó el juicio por el caso de Fabricio Bauer en la Cámara Criminal de Caleta Olivia, el joven que sufrió un grave accidente en abril de 2022 luego de una persecución policial. Durante la jornada declararon un médico forense y una licenciada de Criminalística, quienes aportaron detalles sobre las lesiones de la víctima y la mecánica del hecho.

El juicio, que comenzó el miércoles 19, tiene como imputado a César Andrés Villanueva, de 42 años, un efectivo de la Policía de Santa Cruz acusado de abandono de persona en concurso con otros delitos, entre ellos presunta falsedad ideológica, en calidad de autor. Cuando ocurrió el hecho, Villanueva prestaba servicio en el Comando Radioeléctrico (ahora denominado Comando de Patrullas).

Fabricio Bauer escuchó el juicio sentado con su familia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cabe destacar que el tribunal está integrado por el juez Juan Pablo Olivera y los vocales Mario Albarrán y Griselda Bard. La Fiscalía está representada por el doctor Carlos Rearte, la defensa de Villanueva está a cargo del abogado Carlos Linares y la querella, en representación de Bauer y su familia, es encabezada por el doctor Ismael Machuca.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 11 de abril de 2022, cuando Villanueva se encontraba prestando servicios y habría iniciado un seguimiento a una motocicleta conducida por Bauer. La persecución habría continuado hacia el sector de Zona de Chacras, donde el joven perdió el control del rodado y salió despedido.

Tapa del 20 de agosto.

La Fiscalía sostiene que Villanueva observó a Bauer tendido sobre la calzada, lesionado y sin posibilidades de valerse por sí mismo, pero que se retiró del lugar sin brindarle asistencia ni dar aviso inmediato a los servicios sanitarios o a sus superiores. Fueron vecinos de la zona quienes solicitaron una ambulancia, conoció La Opinión Austral, que realiza una cobertura exclusiva del juicio.

Lo grave es que como consecuencia del impacto, Bauer sufrió lesiones craneales de extrema gravedad, entre ellas un hematoma epidural parietal izquierdo, un hematoma intraparenquimatoso y un hematoma frontal derecho. La gravedad de las mismas y la falta de atención médica -el procedimiento judicial intenta determinar si fue abandonado por el efectivo-, habrían resultado en una tragedia.

Los jueces Griselda Bard, Juan Pablo Olivera y Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Ocampo alertó que hubo riesgo de muerte

El primer testigo de la jornada fue el doctor Ocampo, médico forense del Poder Judicial, quien ratificó el informe elaborado luego de evaluar a Bauer. El profesional explicó que, de acuerdo con la información que recibió, Bauer había sufrido un accidente de motocicleta y había ingresado al hospital en “mal estado general” y con un “trauma craneal grave”.

Consultado sobre si las lesiones habían puesto en riesgo la vida del joven, Ocampo fue contundente: “Sí, incluso hecha la intervención quirúrgica que correspondía según el protocolo también había riesgo de vida”.

El forense explicó que, al momento de examinarlo, Bauer presentaba dos depresiones en el cuero cabelludo, asociadas a la falta de hueso craneal. “En ese momento estaba por ingresar al quirófano para colocar las placas de titanio que normalmente se usan para tapar esos agujeros”, indicó.