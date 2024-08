La familia de Pablito clama por medicación vital: OSPE se negó otra vez a cubrir tratamiento El niño de 12 años con acondroplasia necesita el medicamento Voxzogo para mejorar su calidad de vida, pero la obra social se niega a cubrirlo. La familia pide ayuda y exige una solución urgente.

La familia de Pablito, un niño de 12 años con acondroplasia, se encuentra en una desesperada lucha contra el tiempo para conseguir el medicamento que necesita para mejorar su calidad de vida. A pesar de que el tratamiento con Voxzogo está aprobado en Argentina, la obra social OSPE se niega a cubrirlo, dejando al niño y a su familia sin respuestas y sin una solución a la vista.

Pablito, como muchos otros niños con acondroplasia, necesita el medicamento Voxzogo para estimular su crecimiento y mejorar las proporciones de su cuerpo. Esta condición genética afecta el crecimiento de los huesos y provoca enanismo desproporcionado. Sin embargo, existe un tratamiento que puede mejorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes.

La comunidad de Caleta Olivia se encuentra conmocionada por la situación y este martes familiares, amigos y conocidos se manifestaron frente a las oficinas de la obra social mientras buscaban una nueva respuesta para que Pablito comience su tratamiento.

En una emotiva declaración frente a las oficinas de la obra social, la tía de Pablito, Sonia Paredes, denunció la falta de respuesta y empatía por parte de la institución. “La obra social se mantiene en su postura de negar el tratamiento, a pesar de que les hemos mostrado todas las resoluciones y de que hay otro caso en Santa Cruz donde el medicamento ya está siendo administrado”, expresó la tía, visiblemente afectada.

La familia de Pablito inició una campaña en redes sociales para visibilizar su caso y exigir una solución. “Pablito necesita urgente la medicación, no podemos esperar más”, afirmó su tía. “El tiempo corre y su salud se deteriora día a día”.

Ante la negativa de la obra social, la familia decidió intensificar sus acciones. Además de la movilización en redes sociales, han solicitado una reunión con el sindicato de petroleros, al que pertenece el padre de Pablito, para pedir su apoyo. También planean presentar un recurso de amparo pero quieren evitarlo por los altos costos que demandaría.

“Es desesperante ver a nuestro hijo sufrir y no poder hacer nada” Papá de Pablito

La familia de Pablito inició una campaña en redes sociales para visibilizar su caso y exigir una solución. A través de la página de Facebook “Todos por Pablito”, han compartido su historia y han pedido el apoyo de la comunidad.

“Fuimos a la obra social y nos volvieron a decir que no. Es desesperante ver a nuestro hijo sufrir y no poder hacer nada”, expresó el padre de Pablito. “Nosotros como padres tenemos la obligación de luchar por nuestros hijos y no vamos a parar hasta que Pablito tenga el tratamiento que necesita”.

La familia presentó toda la documentación necesaria a la obra social, pero hasta el momento recibió respuestas negativas. “Nos dicen que el caso está en evaluación, pero ya hay otros niños en Argentina que están recibiendo el tratamiento”, explicó la madre de Pablito. “No entendemos por qué a nuestro hijo se lo niegan”.