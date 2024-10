Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un entorno de creciente tensión y descontento, los trabajadores municipales se concentraron en asamblea, una vez más, frente a la sede gremial. Lo hicieron tras la frustración de la mesa de negociación y sin novedades de un supuesto aumento por decreto que sacaría el intendente Pablo Carrizo.

La asamblea decidió mantener el paro por tiempo indeterminado y acordó establecer un cuarto intermedio hasta este jueves a las 11 de la mañana, momento en que los trabajadores marcharán hasta la puerta del Municipio para continuar exigiendo respuestas a su demanda salarial.

Cabe recordar que el martes pasado se había previsto una reunión en la mesa de negociación en la Intendencia. Sin embargo, la posibilidad de diálogo se frustró debido al rechazo del intendente Pablo Carrizo, quien no permitió la participación de la comisión directiva del gremio, encabezada por Julián Carrizo, y derivó en que no hiciera la mesa de negociación prometida en el acta acuerdo del viernes, alcanzada con los concejales.

Daniel Reyes, presidente de la asamblea, se dirigió a los asistentes después de la votación, instando a que cada trabajador se convierta en “agente multiplicador” del reclamo entre sus compañeros, para que un mayor número de empleados se sume a las acciones a favor del aumento salarial.

“No es capricho, ni somos ingenuos”

Durante su intervención, Julián Carrizo fue directo en su mensaje, subrayando que el reclamo que realizan no es un simple capricho ni una estrategia en medio de una campaña electoral, ya que las elecciones del gremio se celebrarán en diciembre. “Las autoridades del gremio fueron electas por los propios afiliados y no se pueden desconocer. Después de once meses de gestión, nos quieren ignorar”, enfatizó.

“Le pedimos al Ejecutivo que presente una propuesta. Hoy en día la inflación se sitúa en un 155% y los salarios de los funcionarios están por encima del 150%, mientras que nosotros sólo recibimos un 80% de ese aumento”, sostuvo el dirigente y marcó: “Proponemos un incremento del 55% como mínimo hasta diciembre y queremos que calculen cuál será la diferencia nominal en relación con la inflación para febrero”, declaró Carrizo, mostrando una postura firme y decidida.

El dirigente manifestó que si se anuncia una oferta ajustada a estas cifras, estarían dispuestos a firmar de inmediato. “Estos son números claros, no nos desesperamos, porque sabemos que tenemos la razón. Sin embargo, insto a que seamos prudentes y vayamos de menor a mayor”, sugirió, añadiendo que este mes el Municipio recibió $ 2.520 millones, por fuera de la recaudación, y no ofreció ningún aumento.

“La Municipalidad es tan nuestra como de cualquier ciudadano de Caleta y tenemos el derecho de vivir tranquilos”, afirmó, al tiempo que sostuvo que no hay propuesta salarial, “no porque no haya plata, sino por capricho. Porque si no hubiera dinero, ¿qué cantidad de fondos se destinan a los sueldos de los funcionarios políticos? No somos ingenuos”, concluyó.