Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Isabel “Pocha” Flores, una docente jubilada de 87 años, fue estafada por su hijo en Caleta Olivia. Según la denuncia, el hombre, que es una figura pública y estuvo postulado para cargos políticos, le vendió la casa, se llevó dos vehículos y le tenía retenida la jubilación y pensión desde hace años. El caso causó una gran conmoción entre los vecinos, ya que el acusado resultó ser el radical José Walter Avellaneda Flores.

Daniel Avellaneda, un conocido chef a nivel internacional, viajó desde Europa para pasar navidad junto a su madre, en la ciudad caletense y, en ese momento, fue descubriendo los engaños cometidos por su hermano, quien violentaba a su mamá económica y psicológicamente. “Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada, declararon que vivo en Caleta Olivia pero no vivo acá hace muchos años”, dijo.

Daniel Aybar, es el actual juez de Faltas de la ciudad de Caleta Olivia.

Y añadió que el detonante se dio en diciembre del 2024, mes en el que viajó a la localidad para festejar Navidad junto a la madre: “Me dice ‘yo no me quiero ir de mi casa‘”, Daniel indagó a la madre y terminaron descubriendo que José la había hecho firmar un papel sin su conocimiento y autorización para vender la vivienda de la calle Irigoyen. José le mintió a la mujer al decirle que firmaba para poder acceder a un plazo fijo que había dejado su padre, fallecido en 2022.

El abogado y juez de Faltas, Daniel Aybar, es el apoderado de la familia, y explicó que “presentamos los recursos pertinentes para retrotraer lo que se hizo de manera ilegal a nuestro entender”. “No sabemos el paradero del acusado, tampoco cuándo va a ser notificado, nosotros hemos cumplido con nuestra parte y hemos presentado todas las pruebas que tenemos”. La pena es de hasta seis años de prisión para la persona que fraudulentamente lleva a otra engañada para hacer la firma de un documento.

“Pocha” Flores se quebró al hablar con Canal 2.

“Judicialmente tenemos dos ámbitos, el penal que hicimos la denuncia por estafa al hijo de la señora, que eso lo tiene el fiscal Quintana y él seguramente va a requerir la instrucción al juez que esté de turno, que creo que es Contreras, por el día que se consumó la estafa, y después la parte civil, creo que decide González, que está subrogando al juez Villalón que está de licencia”, le dijo a La Opinión Austral. José estafó a la Justicia al hacer creer que su hermano vivía en la ciudad y no estaba interesado.

Finalmente, la mujer comentó a Canal 2 que: “no me encontraba bien, era deplorable mi estado, y me llevó a firmar no se qué papel; dejo sin efecto cualquier papel y yo no quiero vender la casa porque me la dejó mi esposo; me ignoraba por completo, nunca venía a visitarme y me cobraba el sueldo, manipulaba todo, a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer y comprar los remedios; yo no quiero verlo más, está muerto para mí “.